Κοροναϊός: Το χρονικό του εφιάλτη! Κρούσματα και στην Ρωσία

Τα δυο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού ανακοίνωσε η Ρωσία, μπαίνοντας στον κατάλογο με τις χώρες που έχει σημάνει συναγερμός. Την ανακοίνωση έκανε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της χώρας. Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες η Ρωσίδα αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για δυο κινέζους που νόσησαν όμως σε ρωσικό έδαφος.

Νωρίτερα, στην Ιταλία αποφασίστηκε να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση κατάσταση συναγερμού για τους επόμενους έξι μήνες. Αυτό, γιατί δυο κινέζοι τουρίστες που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο της Ρώμης πάσχουν από κοροναϊό. Παράλληλα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ένας Ιταλός έφηβος, ο οποίος ζει στην πόλη Τρεβίζο της περιφέρειας Βένετο και παρουσίασε πυρετό μόλις επέστρεψε από ταξίδι στην Κίνα. Την ίδια ώρα, σε εργαστηριακές εξετάσεις υποβλήθηκε μόλις και ένας άνδρας ο οποίος δούλευε στο ξενοδοχείο της Ρώμης στο οποίο διέμειναν οι δυο Κινέζοι που μολύνθηκαν με τον ιό.

Από το πρωί κάνουν τον γύρου του κόσμου οι συγκλονιστικές εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από την πόλη Γουχάν της Κίνας με έναν άνδρα να κείτεται νεκρός στον δρόμο.

Des policiers et secouristes en tenue de protection s'activent auprès d'un vieil homme, qui s'est effondré et est décédé dans une rue près d'un hôpital à Wuhan #AFP @afpphoto @hectorretamal pic.twitter.com/azYndYigB3

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την εμφάνιση δύο πρώτων κρουσμάτων της νέας ιογενούς πνευμονίας στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δύο ασθενείς στην Αγγλία, μέλη της ίδιας οικογένειας, βρέθηκαν θετικοί στον ιό», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της Αγγλίας Κρις Γουίτι σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στην δημοσιότητα από το υπουργείο Υγείας. «Οι ασθενείς περιθάλπονται από τους ειδικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ακολουθούμε τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα ελέγχου των λοιμώξεων για την αποφυγή νέας εξάπλωσης του ιού», πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι διεξάγονται έρευνες για «να εντοπισθούν γρήγορα» τα άτομα που είναι πιθανόν να ήλθαν σε επαφή με τους ασθενείς. Οι βρετανικές αρχές δεν διευκρίνισαν πού εντοπίσθηκαν τα δύο κρούσματα, ούτε εάν τα πρόσωπα αυτά είχαν επισκεφθεί πρόσφατα την Κίνα.

Από την πρώτη του εμφάνιση στην πόλη Γουχάν της κεντρικής Κίνας μέχρι την ενίσχυση των διεθνών προληπτικών μέτρων, τα κύρια στάδια της εξέλιξης της επιδημίας που προκλήθηκε από έναν νέο κινεζικό ιό:

Ο πρώτος συναγερμός χτυπά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ, WHO) στις 31 Δεκεμβρίου. Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν για την εμφάνιση κρουσμάτων πνευμονίας αγνώστου προελεύσεως στην πόλη Γουχάν, 11 εκατομμυρίων κατοίκων, της επαρχίας Χουμπέι. Πολλοί από τους ασθενείς ήταν εργαζόμενοι στην κεντρική αγορά τροφίμων της πόλης, που έκλεισε από τις αρχές την 1η Ιανουαρίου. Στις 7 Ιανουαρίου, οι πρώτες κινεζικές αναλύσεις επιτρέπουν τον εντοπισμό ενός νέου ιού, τύπου κορώνας (coronavirus).

Στις 11 Ιανουαρίου, οι κινεζικές αρχές κάνουν λόγο για τον πρώτο (καταγεγραμμένο) θάνατο. Παράλληλα, δύο ημέρες μετά, το πρώτο κρούσμα της νέας κινεζικής ιογενούς πνευμονίας εντοπίζεται εκτός της Κίνας, στην Ταϊλάνδη, πριν από την εμφάνιση κρουσμάτων αλλού στην Ασία. Εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου σε πολλά διεθνή αεροδρόμια.

Στις 20 Ιανουαρίου, κινέζος ειδικός επιβεβαιώνει ότι η ασθένεια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Περί το ήμισυ των επαρχιών της Κίνας έχει πληγεί από τον ιό, ανάμεσά τους και οι μεγαλουπόλεις του Πεκίνου, της Σανγκάης και του Σεντζέν. Στις 21 Ιανουαρίου, εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 23 Ιανουαρίου, τρένα και αεροπλάνα διακόπτουν τα δρομολόγιά τους από την Ουχάν, οι αυτοκινητόδρομοι κλείνουν. Οι εορτασμοί για το νέο κινεζικό έτος ματαιώνονται στο Πεκίνο. Κλείνει η Απαγορευμένη Πόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραδέχεται την ύπαρξη κρίσης στην Κίνα. Τρία κρούσματα εντοπίζονται στην Γαλλία. Είναι τα πρώτα στην Ευρώπη.

Στις 25 Ιανουαρίου, το Πεκίνο διατάζει την λήψη μέτρων ελέγχου και ανίχνευσης κρουσμάτων στα μέσα μεταφοράς σε εθνικό επίπεδο. Στην πράξη, ολόκληρη η επαρχία Χουμπέι είναι αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο: περισσότεροι των 56 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Το Χονγκ Κονγκ κηρύσσεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Στις 26 Ιανουαρίου, το Πεκίνο διακόπτει τα οργανωμένα ταξίδια στην Κίνα και το εξωτερικό. Πολλά μέσα μεταφοράς στο εσωτερικό της Κίνας αναστέλλουν την λειτουργία τους. Οι διακοπές του νέου κινεζικού έτους παρατείνονται μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Στις 27 Ιανουαρίου, ο ιός προκαλεί τον πρώτο θάνατο στο Πεκίνο. Η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνιστούν στους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν στην Κίνα.

#CoronarivusOutbreak #Wuhan #Huoshenshan Hospital construction has entered its eighth day. Here’s the latest video on its construction progress. pic.twitter.com/pLcMTvjQSR

— Isaac (@IsaacCardenasC) January 31, 2020