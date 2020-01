Κοροναϊός: Άνδρας κείτεται νεκρός μέσα στην μέση του δρόμου στην Γουχάν

Αστυνομικοί με ειδικές στολές σπεύδουν γύρω από έναν άνδρα μέσης ηλικίας με μάσκα στο πρόσωπο που κείτεται ακίνητος στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Ο άνδρας κατέρρευσε και πέθανε σε κεντρικό δρόμο της πόλης που είναι σε καραντίνα και θεωρείται η πηγή του κοροναϊού.

Ο φόβος ότι ο θάνατός του οφείλεται στον κοροναϊό οδήγησε τις αρχές να αντιδράσουν με τα πιο αυστηρά μέτρα προφύλαξης φορώντας τις ειδικές στολές φοβούμενοι μήπως κολλήσουν και εκείνοι τον κοροναϊό. Ο άνδρας είναι πεσμένες στο πεζοδρόμιο έξω από ένα κατάστημα με έπιπλα. Οι αστυνομικοί καλύπτουν το άψυχο κορμί του με μια μπλε κουβέρτα. Στην συνέχεια δανείζονται κούτες από ένα σούπερ μάρκετ και φτιάχνουν ένα αυτοσχέδιο τείχος για να καλύψουν την σκηνή. Αφού μεταφέρουν την σορό του άνδρα σε ένα ημιφορτηγό, αρχίζουν να ψεκάζουν ο ένας τον άλλον με απολυμαντικό αλλά και το σημείο στο οποίο έπεσε νεκρός ο άτυχος άνδρας. Μια γυναίκα που παρακολουθεί την σκηνή, λέει ότι είναι σίγουρη πως πέθανε από τον κοροναϊό.

#NSTworld : A grey-haired man wearing a face mask lies dead on the pavement at ground zero of #China ’s #virus epidemic, a plastic shopping bag in one hand. https://t.co/4jIRSKEKe8 #Wuhan #Coronavirus

Όλο αυτό το σκηνικό διαδραματίζεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από νοσοκομείο της πόλης που αντιμετωπίζει κρούσματα κοροναϊού. Στη διάρκεια του δίωρου που οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρέμειναν στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα είδαν 15 ασθενοφόρα να καταφθάνουν ανταποκρινόμενα σε τηλεφωνήματα πολιτών.

Οι νεκροί στην Κίνα έφτασαν τους 213 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση αποφάσισε το βράδυ της Πέμπτης (30/01/2020) να κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό για τον κοροναϊό. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ με ένα είδος ταξιδιωτικής οδηγίας ζήτησαν από τους αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στην Κίνα.

Μόνο στην πόλη Γουχάν οι νεκροί από τον ιό είναι 159. Η πόλη είναι νεκρή, μια πόλη φάντασμα αφού δεν λειτουργούν οι δημόσιες συγκοινωνίες και ολόκληρες περιοχές είναι αποκλεισμένες.

Οι ουρές στα νοσοκομεία είναι ατελείωτες από ανθρώπους που περιμένουν έως και δυο ημέρες για να εξεταστούν. Κάποιοι έχουν φέρει και τις δικές τους καρέκλες για να μην στέκονται 24ωρα όρθιοι. Οι γιατροί εξαντλημένοι από τις ατελείωτες ώρες εργασίας κοιμούνται όπου βρουν.

Tired and exhausted doctors in Wuhan sleeping on floors and chairs in the hospital #Wuhan #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/ETXv649wOl

Στα social media κυκλοφορούν πολλές εικόνες αλλά η αυθεντικότητά τους πολλές φορές είναι δύσκολο να εξακριβωθεί

Just In😱#Wuhan hospitals are short of everything: medical supplies, bed, ambulance, doctors, nurses…

One patient waited hours to be sent to hospital. He died waiting.

"A sudden fever… and he was gone."

video source @chenqiushi404 #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/ORwLQopgCY

— Himalaya Global (@HimalayaGlobal) January 31, 2020