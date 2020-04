Ασυγκράτητος ο κορονοϊός και στην Τουρκία. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 96 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 908.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα έφτασε τις 42.282, καθώς 4.056 περισσότεροι άνθρωποι βγήκαν θετικοί στον ιό, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά.

