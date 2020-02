Δεν λογάριασε τον κίνδυνο από τον κορονοϊό, που στην Κίνα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού είναι υπαρκτός, και έδειξε απίστευτη αυτοθυσία.

Ο λόγος για έναν γιατρό, ο οποίος είδε έναν άνδρα να καταρρέει μπροστά στα μάτια του σε ένα σούπερ μάρκετ στην επαρχία Χενάν της Κίνας. Όπως είπε, ο γιατρός ο άνδρας έπαθε ανακοπή. Δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό. Οι κόρες του είχαν διασταλεί. Χωρίς να το σκεφτεί, ο γιατρός έβγαλε τη μάσκα του και άρχισε να του κάνει μαλάξεις στο στήθος και τεχνητή αναπνοή. Ο κίνδυνος να κολλήσει κορονοϊό, τεράστιος. Όμως, όπως είπε ο ίδιος μπροστά στο να σώσει μια ανθρώπινη ζωή δεν υπολόγισε τίποτα. Ο άνδρας μετά από λίγη ώρα άρχισε να αναπνέει και ήδη είχαν φτάσει οι διασώστες για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

A passer-by doctor takes off his mask and performs CPR to save a man's life who suffered a cardiac arrest in a supermarket in central China's Henan Province, despite high risk of infection amid #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/r82RnD1GmA