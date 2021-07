Η «Ημέρα Ελευθερίας», η μέρα που η Αγγλία πετάξει τις μάσκες, σταματάει να κρατάει αποστάσεις και γενικά να παίρνει οποιοδήποτε μέτρο κατά του κορονοϊού. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Ιούνιο, πήρε παράταση και γίνεται σήμερα, 19 Ιουλίου, εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας!

Η Αγγλία, λοιπόν, από σήμερα προχωρά στην άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού και αυτό, φυσικά, ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα.

Η Βρετανία έχει θρηνήσει εξαιτίας του κορονοϊού 128.700 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται ραγδαία επί εβδομάδες. Η χώρα έχει καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων στην Ευρώπη, καθώς ξεπέρασε τα 50.000 κρούσματα για δύο συνεχόμενα 24ωρα.

Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τζόνσον, ο υπουργός Υγείας της οποίας έχει μολυνθεί με κορονοϊό και έχει μπει σε καραντίνα, επιμένει να προχωρήσει στην «Ημέρα Ελευθερίας».

Εκτός από τον υπουργό Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ (που νόσησε), ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, που είχαν επαφή με κρούσμα, έχουν επίσης μπει σε περίοδο απομόνωσης.

Το μεγάλο βήμα της άρσης των περιορισμών προβλεπόταν να γίνει στις Ιουνίου, όμως αναβλήθηκε για τέσσερις εβδομάδες, ώστε να εμβολιαστούν πλήρως αρκετά εκατομμύρια πολίτες ακόμη και να κερδηθεί χρόνος μπροστά στην επέλαση του ιού.

Από τα μεσάνυχτα, χώροι θεάματος και στάδια μπορούν να λειτουργούν και πάλι με χωρητικότητα 100%, οι ντισκοτέκ μπορούν να υποδέχονται και πάλι το κοινό, μπαρ και παμπ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όποιον βρίσκει θέση και δεν ισχύουν περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις.

Η μάσκα δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά παραμένει η σύσταση να τη φορούν οι πολίτες στα μέσα μεταφοράς και στα καταστήματα.

Και ενώ η Αγγλία κάνει ένα… άλμα στο άγνωστο, Σκωτία και Ουαλία, που απολαύουν αυτονομία σε ζητήματα δημόσιας υγείας, διατηρούν από την πλευρά τους σε ισχύ την υποχρέωση των πολιτών να φορούν μάσκες σε κλειστούς δημόσιους χώρους και στα μέσα μεταφοράς.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Ηνωμένου Βασιλείου νοσηλεύονται επί του παρόντος 550 ασθενείς με την COVID-19. Ήταν πάνω από 4.000 στην κορύφωση του λεγόμενου δεύτερου κύματος, τον Ιανουάριο.

Πέραν των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εκατομμύρια άνθρωποι, που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, καλούνται να μείνουν σπίτια τους για δέκα ημέρες.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες υγείας να βρεθούν αντιμέτωπες με έλλειψη προσωπικού, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην Αγγλία, τα μέλη του προσωπικού που έχουν εμβολιαστεί πλήρως θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους, όπου θα υποβάλλονται σε τεστ καθημερινά, δεν θα υποχρεούνται να παραμένουν σε αυστηρή απομόνωση στα σπίτια τους.

Χαλάρωση των μέτρων θα υπάρξει από σήμερα και στα σύνορα.

Άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα κι αν φθάνουν από χώρες που κατατάσσονται στις «πορτοκαλί» – ανάμεσά τους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία ή η Ισπανία – δεν θα υποχρεούνται πλέον να τίθενται σε καραντίνα με την άφιξή τους. Η Γαλλία ωστόσο εξαιρείται λόγω της παραλλαγής Βήτα, η οποία ανησυχεί το Λονδίνο εξαιτίας του ότι παρουσιάζει ανθεκτικότητα έναντι του εμβολίου της AstraZeneca, που χρησιμοποιείται μαζικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά το κύμα μολύνσεων, που συνεχίζει να φουσκώνει, ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε την άρση σχεδόν όλων των περιορισμών που παρέμεναν σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα, «Ημέρα Ελευθερίας», προτιμώντας να βασιστεί στην «ατομική ευθύνη» του καθενός.

Επικαλέστηκε την επιτυχία της εκστρατείας ανοσοποίησης – έχουν εμβολιαστεί πάνω από τα δύο τρίτα των ενηλίκων στο ΗΒ – που «εξασθένισε πολύ» τη σύνδεση ανάμεσα στα κρούσματα, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους, και επέτρεψε στο δημόσιο σύστημα υγείας πλέον να χειρίζεται την κατάσταση με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Σε βίντεο ανέβασε στο Twitter χθες (18.07.2021) πάντως ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους συμπολίτες του να επιδείξουν σύνεση, υπογραμμίζοντας την «ακραία μολυσματικότητα» της παραλλαγής Δέλτα. «Σας παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί», ζήτησε.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe