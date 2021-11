Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες διαπιστώσεις ειδικών στην Ιαπωνία σχετικά με τον κορονοϊό και την μετάλλαξη Δέλτα. Κάποιοι μάλιστα προβληματίζονται για την… ραγδαία εξαφάνιση του πέμπτου κύματος της πανδημίας.

Ομάδα ειδικών στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times, εκτιμά ότι η μετάλλαξη Δέλτα μεταλλάχθηκε σε σημείο που εξαφανίστηκε. Ουσιαστικά δηλαδή… «αυτοκαταστράφηκε». Σε αυτή την διαπίστωση κατέληξαν ερευνητές στο Εθνικό Ινστιτούτο Γενετικής που μελέτησαν μεταλλάξεις του κορονοϊού και πώς επηρεάζονται από την πρωτεΐνη nsp14, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αναπαραγωγή του ιού.

Ο κορονοϊός, σύμφωνα με τους γενετιστές, προσπάθησε να επιδιορθώσει τα σφάλματα εγκαίρως, και οδηγήθηκε τελικώς σε «αυτοκαταστροφή». Το δίκτυο απλοτύπων του ιού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Japan Times, αποδείχθηκε ότι είχε μόνο δύο μεγάλες ομάδες και οι μεταλλάξεις φαινόταν να σταματούν ξαφνικά στη μέση της εξελικτικής διαδικασίας ανάπτυξής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιοί RNA, όπως αυτός που προκαλεί τον Covid-19, τείνουν να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό μετάλλαξης, γεγονός που τους βοηθά να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Ωστόσο, αυτό ανοίγει την πόρτα για μια λεγόμενη «καταστροφή από σφάλμα», όταν οι κακές μεταλλάξεις συσσωρεύονται και τελικά προκαλούν την πλήρη εξαφάνιση ενός στελέχους.

Εκτός όμως από τις γενετικές αλλαγές, στην εξαφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα μπορεί να συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες. Από πολλούς η μείωση έχει αποδοθεί στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και στη δημόσια αποδοχή της χρήσης μάσκας. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πτώση ήταν μοναδική, σε σύγκριση με άλλα έθνη με παρόμοιες περιπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι στα μέσα Αυγούστου η Ιαπωνία σημείωσε κορύφωση των κρουσμάτων Covid-19, καταγράφοντας πάνω από 23.000 νέα κρούσματα την ημέρα. Τώρα η μέτρηση είναι περίπου 170, με τους θανάτους που αποδίδονται στη νόσο να παραμένουν ως επί το πλείστον μονοψήφιοι αυτόν τον μήνα.

«Ήμασταν κυριολεκτικά συγκλονισμένοι όταν είδαμε τα ευρήματα» δήλωσε στους Japan Times ο Ituro Inoue, γενετιστής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γενετικής στην Ιαπωνία. Όπως εξήγησε, η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα ήταν ιδιαίτερα μεταδοτική, διατηρώντας και άλλες παραλλαγές.

«Καθώς οι μεταλλάξεις συσσωρεύονταν, πιστεύουμε ότι τελικά εξελίχθηκε σε έναν ελαττωματικό ιό, ο οποίος δεν ήταν πλέον σε θέση να “αντιγράψει” τον εαυτό του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρούσματα δεν έχουν αυξηθεί, πιστεύουμε ότι σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια τέτοιων μεταλλάξεων οδηγήθηκε κατευθείαν προς τη φυσική εξαφάνισή του», πρόσθεσε -μεταξύ άλλων- ο Ιάπωνας γενετιστής.

