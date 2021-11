Στις διαφορές της από τις άλλες μεταλλάξεις του κορονοϊού και τα συμπτώματα της μετάλλαξης Όμικρον αναφέρθηκε η γιατρός από τη Νότια Αφρική, Ανζελίκ Κούτζι, στην “Telegraph”.

Όσοι, λοιπόν, προσβάλλονται από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν έντονη κόπωση, ταχυπαλμία, ξηρό βήχα, φαγούρα στο λαιμό και υψηλό πυρετό. Σε αντίθεση με τις άλλες μεταλλάξεις, μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί απώλεια όσφρησης ή γεύσης.

H πρώτη Νοτιοαφρικανή γιατρός που ειδοποίησε τις αρχές για ασθενείς με τη μετάλλαξη Όμικρον είπε στην Telegraph ότι τα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης είναι ασυνήθιστα, αλλά ήπια.

The new Covid variant Omicron has many more mutations than the Delta variant, according to a first "image" of this new variant initially detected in South Africa, produced and published by the prestigious Bambino Gesu hospital in Rome https://t.co/qf3UA02zrC