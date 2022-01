Μετά τη μετάλλαξη Όμικρον, έρχεται και μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού. Αυτή τη φορά εντοπίστηκε σε επιβάτη που ταξίδεψε από το Καμερούν στη νότια Γαλλία.

«Στη Γαλλία περιγράφεται μια καινούργια παραλλαγή με 30 περίπου μεταλλάξεις (σ.σ. γαλλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 46 την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον έχει 37!) και 25 διαγραφές αμινοξέων στο γενετικό του υλικό, που δείχνει την ικανότητα που έχει ο ιός συνεχώς να μεταλλάσσεται, πιστεύουμε προς κατεύθυνση που δε θα είναι τόσο παθογόνος» είπε ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης (04.01.2022) στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνθρωπος που ταξίδεψε από το Καμερούν στη νότια Γαλλία, έχει κολλήσει με τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού 12 άτομα. Οι αρχικές μελέτες αναφέρουν πως τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν τα κρούσματα της νέας μετάλλαξης έδειξαν «άτυπους συνδυασμούς μεταλλάξεων». Η νέα μετάλλαξη έχει την προσωρινή ονομασία B.1.640.2 ή IHU, από το ερευνητικό κέντρο IHU – Méditerranée Infection στη Μασσαλία που την εντόπισε.

Η νέα μετάλλαξη έχει εντοπιστεί στην κοινότητα Φορκαλκιέ, στο νομό Αλπ Ντε Ωτ Προβάνς, στην περιοχή Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής. Το κρούσμα καταγράφηκε τον Νοέμβριο. Ο ταξιδιώτης είχε μείνει στο Καμερούν τρεις μέρες.

🔔NEW VARIANT—French scientists have “rung the bell” after discovering a cluster 12 cases of a variant of “atypical combination” with **46 mutations & 37 deletions** in southern France after index case returned from Cameroon🇨🇲—dubbed #B16402.🧵 #COVID19 https://t.co/SHXCbnkQUr pic.twitter.com/UwdL2hSW5g