Ο Χιου Τζάκμαν αξιοποίησε τον χρόνο του την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για να διαδώσει την ανάγκη περισσότερης στήριξης όσων αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας.

Ο Αυστραλός ηθοποιός προειδοποίησε ότι η επιδημία μοναξιάς «έχει φθάσει σε άλλο επίπεδο» καθώς ο κόσμος αυτοαπομονώνεται λόγω του τρόμου του κορονοϊού και κάλεσε τους Αυστραλούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν όσους βρίσκονται γύρω τους.

Ο Χιου Τζάκμαν, πρέσβης ψυχικής υγείας, και ο καλύτερος φίλος του, τηλεοπτικός παρουσιαστής Γκας Βόρλαντ διοργανώνουν web σεμινάρια για να μεταφέρουν μηνύματα σύνδεσης μέσω της οργάνωσής τους Gotcha4Life.

«Έχω μάθει τόσα πολλά και σχεδιάζουμε περισσότερες συζητήσεις. Ο Γκας ήταν απίστευτος… είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να προσέξουμε στον κόσμο και στην Αυστραλία, πολύ. Τώρα, έχει φύγει σε άλλο επίπεδο. Η ανάγκη μας να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, όχι μόνο οικονομικά και σωματικά, αλλά ψυχικά αποτελεί προτεραιότητα. Υπάρχει μεγάλη μοναξιά εκεί έξω και αυτό το επιβαρύνει» είπε ο ηθοποιός.

«Είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από τότε που δημιουργήθηκε η @Gotcha4Life. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέχουμε την ψυχική μας υγεία. Τώρα περισσότερο από ποτέ. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την οικογένειά σας, τους φίλους και τους γείτονες. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να σώσει μία ζωή» ανέφερε.

Ο Χιου Τζάκμαν, η σύζυγός του Ντέμπορα Λι Φαρνές και τα δύο τους παιδιά, Όσκαρ και Έιβα ήταν στη Μελβούρνη στις αρχές Μαρτίου, όπου θα έκαναν διακοπές τριών εβδομάδων και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη μετά από τέσσερις μέρες, καθώς οι αμερικανικές αρχές θα έκλειναν τα σύνορα λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Μπήκαμε ξανά στο αεροπλάνο. Κανένας δεν ήξερε τι συνέβαινε… ήταν ένα σοκ». Ο ηθοποιός τόνισε ότι όλο αυτό διάστημα έβλεπε πολύ τηλεόραση, τις σειρές The Last Dance και Ms America και The Sopranos.

Ο Χιου Τζάκμαν απέσπασε πρόσφατα καλές κριτικές για την ερμηνεία στη βιογραφική ταινία, «Bad Education» στην οποία υποδύεται τον Φρανκ Τασόουν, διευθυντή στο γυμνάσιο Ρόσλιν της Νέας Υόρκης, πρώην καθηγητή αγγλικών που προβιβάστηκε σε γενικό επόπτη, ο οποίος κατέληξε στη φυλακή για υπεξαίρεση 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ