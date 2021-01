Κορονοϊός: Πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το εμβόλιο της Moderna

Όπως έγινε γνωστό από την Κομισιόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε την χρήση του εμβολίου της Moderna στην Ευρώπη, καθώς το πιστοποίησε ως αποτελεσματικό και ασφαλές.

Το εμβόλιο της Moderna έγινε έτσι σήμερα το δεύτερο που λαμβάνει έγκριση από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων, καθώς οι αρχές επιταχύνουν τις εκστρατείες εμβολιασμού, που στοχεύουν στην αναχαίτιση της πανδημίας, μεταξύ των ανησυχιών για περισσότερο μεταδοτικές μεταλλάξεις.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the Moderna vaccine. The vaccine is both safe and effective. Next step: we will grant a marketing authorisation in the EU 🇪🇺 https://t.co/weFerQPI4j

Ο EMA συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το COVID-19 Vaccine Moderna για την πρόληψη της νόσου COVID-19 σε άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω.

Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) αξιολόγησε τα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και συνέστησε με συναίνεση να χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημη άδεια κυκλοφορίας.

Μετά το πράσινο φως από τον ΕΜΑ, το τελικό στάδιο είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

“Ο EMA συστήνει να χορηγηθεί άδεια υπό όρους για την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου κατά της Covid-19 της Moderna προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια στα άτομα άνω των 18 ετών”, αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή ήταν η δεύτερη συνεδρίαση του EMA για το εμβόλιο της Moderna, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα, 04.01.2021, δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε μια απόφαση σχετικά την έγκριση του εμβολίου.

«Οι συζητήσεις του EMA σχετικά με το εμβόλιο της Moderna κατά του Covid-19 δεν θα ολοκληρωθούν απόψε. Θα συνεχιστούν την Τετάρτη», είχε αναφέρει τότε ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Τα «χαρμόσυνα νέα» μετέφερε με ανάρτησή της στο Twitter και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.