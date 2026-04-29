Κόσοβο: Η Βουλή διαλύθηκε – Νέες βουλευτικές εκλογές μετά την αποτυχία εκλογής προέδρου

Σε καμία από τις τρεις συνεδριάσεις της Βουλής για να εκλεγεί πρόεδρος δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, εξαιτίας αποχής βουλευτών της αντιπολίτευσης
Ο Άλμπιν Κούρτι Reuters
Καζάνι που βράζει το πολιτικό σκηνικό στο Κόσοβο. Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση μετά και τη χθεσινή (29.04.2026) διάλυση του κοινοβουλίου και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.

Διαλύθηκε το κοινοβούλιο του Κοσόβου αφού δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός συνταγματικής προθεσμίας, που εξέπνευσε τα μεσάνυχτα.

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές τρεις μήνες μετά τον θρίαμβο του Άλμπιν Κούρτι, το αργότερο 45 ημέρες από την διάλυση της Βουλής.

Members of the parliament leave the plenary session after failing to elect the new president at the parliament building in Pristina, Kosovo April 28, 2026. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Το κοινοβούλιο του Κοσόβου / Reuters

Βασική προϋπόθεση δυνάμει του Συντάγματος του Κοσόβου για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία εκλογής προέδρου είναι η συμμετοχή στην συνεδρίαση 80 από τους 120 βουλευτές που συνθέτουν το σώμα.

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αδιαφορούν για την σταθερότητα στη χώρα και ο μοναδικός πολιτικός τους στόχος είναι να (τον) αποτρέψουν να ασκήσει την εξουσία».

Η αντιπολίτευση από την άλλη κατήγγειλε ότι «ο Άλμπιν Κούρτι προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και δεν επέδειξε διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς» κατά τη διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου.

Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν την 28η Δεκεμβρίου 2025, όταν επικράτησε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού Κούρτι εξασφαλίζοντας 51% των ψήφων. Είχε προηγηθεί περίοδος πολιτικής αστάθειας για δέκα μήνες, εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Η ατακάρα του Βασιλιά Καρόλου στον Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά»
Πληρωμένη απάντηση από τον Βασιλιά Κάρολο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος λέει συχνά στους Ευρωπαίους: «Αν δεν ήμασταν εμείς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά»
Βασιλιάς Κάρολος
