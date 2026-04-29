Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν διαβατήρια με το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας

Το «στίγμα» του σε ακόμα έναν έγγραφο των ΗΠΑ θέλει να αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας το πρόσωπό του στα νέα αμερικανικά διαβατήρια που θα δημιουργηθούν για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν, σηματοδοτώντας τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας από μια μοναρχία, θα εκδώσει αυτό το καλοκαίρι διαβατήρια με μια μεγάλη φωτογραφία του προσώπου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα έγγραφα περιορισμένης και «μοναδικής» έκδοσης, που παρουσιάζονται ως εορτασμός της 250ής επετείου ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, θα εμφανίζουν τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό εξώφυλλο, περιτριγυρισμένα από το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τη σημαία των ΗΠΑ, με την υπογραφή του σε χρυσό. Μια ξεχωριστή σελίδα περιλαμβάνει τον διάσημο πίνακα των ιδρυτών πατέρων που υπογράφουν το ίδιο έγγραφο.

Ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένα έργα τέχνης και βελτιωμένες εικόνες» διατηρώντας παράλληλα τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά ασφαλείας, περιγράφοντας το αμερικανικό διαβατήριο ως ένα από τα «πιο ασφαλή έγγραφα στον κόσμο».

Τα διαβατήρια αποτελούν μέρος των εορτασμών της κυβέρνησης για το «America250», ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης έναν αγώνα Grand Prix στο National Mall και έναν αγώνα UFC στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα κυκλοφορήσει έναν περιορισμένο αριθμό διαβατηρίων για την «ιστορική περίσταση», χωρίς να αποκαλύπτει πόσα ακριβώς θα εκδοθούν.

Το διαβατήριο είναι απλώς η τελευταία κίνηση στην προσπάθεια του Τραμπ να κολλήσει το πρόσωπό του σε θεσμούς και έγγραφα των ΗΠΑ. Ένα πανό με το πρόσωπο του προέδρου κοσμεί ήδη το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, μαζί με άλλα που κρέμονται στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου εμφανίζεται δίπλα στον Αβραάμ Λίνκολν κάτω από τις λέξεις «Αναπτύσσοντας την Αμερική από το 1862».

Το πάσο εθνικών πάρκων για το 2026 περιλαμβάνει επίσης το πρόσωπο του Τραμπ, με αυτό του Τζορτζ Ουάσινγκτον, κάτω από τη λέξη «America the beautiful». Αφού οι επισκέπτες άρχισαν να καλύπτουν την εικόνα του με αυτοκόλλητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ενημέρωσε την πολιτική της για να προειδοποιήσει ότι η τροποποίηση του πάσου με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να το καταστήσει άκυρο.

Εν τω μεταξύ, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ δημοσίευσε προσχέδια για ένα κέρμα του 1 δολαρίου που φέρει την εικόνα του Τραμπ, και η επιτροπή καλών τεχνών ενέκρινε φέτος ένα σχέδιο για ένα αναμνηστικό χρυσό νόμισμα 24 καρατίων που απεικονίζει έναν αυστηρό Τραμπ να σκύβει πάνω από ένα γραφείο.

Ολοκληρώνοντας την εικόνα, μια χρυσή αψίδα νίκης ύψους 250 ποδιών, που εσωτερικά αναφέρεται ως «Αψίδα του Τραμπ», έλαβε προκαταρκτική έγκριση αυτόν τον μήνα, παρά αυτό που περιγράφηκε ως συντριπτικά αρνητική δημόσια αντίδραση.

Μια ομάδα συμμάχων του Τραμπ ψήφισε να προχωρήσει το έργο, το οποίο, εάν κατασκευαστεί, θα είναι ψηλότερο τόσο από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ όσο και από το Μνημείο Λίνκολν, και θα διαθέτει ένα χρυσό άγαλμα που θυμίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας.