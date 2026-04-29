Ντόναλντ Τραμπ: «Εμφανίστηκε» με όπλο στο μέτωπο του πολέμου και απείλησε ξανά το Ιράν – «Τέρμα πια το καλό παιδί»

Σε «ρόλο» Μυστικού Πράκτορα, μπήκε αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) δημοσίευσε φωτογραφία του με κοστούμι και όπλο στα χέρια ενώ από πίσω του γίνονται εκρήξεις, δίνοντας το μήνυμα στο Ιράν πως σταματά πλέον να είναι το «καλό παιδί».

Αφού τον είδαμε ως Ιησού να γιατροπορεύει αρρώστους (μία ανάρτηση που λίγο μετά κατέβασε καθώς ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων), ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά, προκαλώντας το Ιράν παρά την εκεχειρία που συμφώνησε με την ιρανική ηγεσία και συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Στην φωτογραφία εμφανίζεται με μαύρο κοστούμι, μαύρα γυαλιά και όπλο στα χέρια, ενώ από πίσω του βομβαρδίζεται η Τεχεράνη.

Με τίτλο φωτογραφίας «τέρμα πια το καλό παιδί», «συμβούλεψε» το Ιράν να λογικευτεί σύντομα, κάνοντας ξανά αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το «αγκάθι» δηλαδή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Ανέφερε δε πως το Ιράν δεν μπορεί να βρει τον δρόμο καθώς δεν ξέρουν καν πως να υπογράψουν μία μη πυρηνική συμφωνία.

«Το Ιράν δεν μπορεί να βρει το δρόμο του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να λογικευτούν γρήγορα!», έγραψε συγκεκριμένα.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Και ενώ τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό διπλό αποκλεισμό (από την μία το Ιράν βομβαρδίζει όποιο πλοίο προσεγγίζει, από την άλλη οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τα ιρανικά λιμάνια), η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση η οποία δεν ενθουσίασε -ξανά- τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ωστόσο πως υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες ο Ντόναλντ Τραμπ να συμφωνήσει σε αυτήν, μιας και η διά βίου παύση των πυρηνικών εργασιών είναι το νούμερο ένα ζητούμενο για τις ΗΠΑ για να σταματήσει τον πόλεμο.

ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε εκεχειρία, αν και οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ χτυπά τη Χεζμπολάχ.

Το «παιχνίδι» του πολέμου ωστόσο παίζεται στα Στενά του Ορμούζ, όπου μέσω αυτών, ΗΠΑ και Ιράν πιέζουν για «παράδοση» έχοντας όμως ως αποτέλεσμα την «ασφυξία» της παγκόσμιας οικονομίας.

Το ιρανικό κοινοβούλιο προετοιμάζει νόμο που προβλέπει ότι αρμόδιες για τα Στενά θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις, που θα απαγορεύσουν τη διέλευση πλοίων του Ισραήλ, ή συνδεόμενων με αυτό, και θα επιβάλλουν τέλη διέλευσης, πληρωτέων σε ιρανικά ριάλ.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο σχέδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να το αφήσουν να μπει σε ισχύ.