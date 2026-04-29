Ντόναλντ Τραμπ: Η πολυσυζητημένη φωτογραφία που ανέβασε ο πρώην διευθυντής του FBI και θεωρείται ότι αποτελεί «απειλή κατά του προέδρου»

Πολλά ερωτήματα έχει εγείρει η φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό του στο instagram, και μετά διέγραψε, ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, η οποία έχει θεωρηθεί «απειλή» προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, κατηγορήθηκε την Τρίτη (28/4/2026) για την φωτογραφία με κοχύλια, που είχε ανεβάσει τον Μάιο του 2025 καθώς αυτή, σύμφωνα με αξιωματούχους, απειλούσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας τη δεύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να διώξει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς του αντιπάλους, σύμφωνα με τρεις πηγές που δήλωσαν στο CNN.

Αυτό μάλιστα έγινε πέντε μήνες αφότου είχε απορριφθεί προηγούμενη υπόθεση εναντίον του αμετανόητου επικριτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατηγορίες, οι οποίες εγκρίθηκαν από ένα μεγάλο σώμα ενόρκων στην Ανατολική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο Κόμι φέρεται να τράβηξε τη φωτογραφία, με αυτόν να απαντάει στο κατηγορητήριο την Τρίτη σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Substack λέγοντας: «Είμαι ακόμα αθώος. Δεν φοβάμαι ακόμα και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη».

Τι σημαίνει το «86 – 47»

Αυτή η πλέον διαγραμμένη ανάρτηση του στο Instagram δείχνει κοχύλια που γράφουν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός 86 μπορεί συχνά να αναφέρεται στο να ξεφορτωθείς ή να πετάξεις κάτι, ενώ το 47 αντιστοιχεί στην τρέχουσα θητεία του Τραμπ ως 47ου προέδρου. Οι Ρεπουμπλικάνοι ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για απειλή κατά του Προέδρου, ενώ ο Κόμι είπε ότι «δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία».

Σχεδόν αμέσως μετά την ανάρτησή του, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέχτηκαν πλήρως την κριτική τους προς τον Κόμι για αυτό που χαρακτήρισαν ως απειλή θανάτου.

Η επιθυμία του Τραμπ να «εξολοθρεύσει» τους εχθρούς του

Η νέα υπόθεση αντιπροσωπεύει μια αναζωογονημένη προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Τραμπ να διερευνηθούν οι δικοί του εχθροί, συμπεριλαμβανομένου του Κόμι, τον οποίο θεωρεί βασικό ηγέτη στην υποτιθέμενη προσπάθεια να οδηγήσει το δικαστικό σύστημα εναντίον του.

Αυτό έρχεται επίσης λιγότερο από ένα μήνα αφότου ο πρόεδρος απέλυσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Ο Τραμπ παραπονιόταν επί εβδομάδες ότι ο Μπόντι δεν ήταν αρκετά επιθετικός στην εκτέλεση του προγράμματός του.

Ο Τοντ Μπλανς, επικεφαλής αναπληρωτής του Μπόντι και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, είναι πλέον υπεύθυνος για τη διεύθυνση του τμήματος και έχει κινηθεί γρήγορα για να αναλάβει δράση σε θέματα για τα οποία ο πρόεδρος έχει πιέσει δημόσια.

«Ενώ αυτή η υπόθεση είναι μοναδική και αυτό το κατηγορητήριο ξεχωρίζει λόγω του ονόματος του κατηγορουμένου, η φερόμενη συμπεριφορά του είναι το ίδιο είδος συμπεριφοράς που δεν θα ανεχτούμε ποτέ και που θα διερευνούμε πάντα», δήλωσε η Blanche σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε ότι ο Κόμι θα ερευνηθεί από την Μυστική Υπηρεσία για αυτό που χαρακτήρισε ως κλήση «για τη δολοφονία» του Τραμπ. Η πρώην διευθύντρια του FBI έδωσε συνέντευξη σε πράκτορες στην Ουάσινγκτον, DC – ένα ασυνήθιστο βήμα από την υπηρεσία για μια μη συγκεκριμένη απειλή – και στους ερευνητές είδε τα οβίδες σε μια παραλία στη Βόρεια Καρολίνα.

«Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σαφώς δεν πρόκειται για αξιόποινη απειλή», δήλωσε στο CNN ο Γιουτζίν Βόλοχ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο οποίος ειδικεύεται στο δίκαιο της Πρώτης Τροπολογίας.

Η δύσκολη υπόθεση

Η υπόθεση είναι πιθανό να αποτελέσει μια δύσκολη μάχη για τους εισαγγελείς, καθώς οι κατηγορίες απαιτούν απόδειξη ότι ο Κόμι «εν γνώσει του και εκούσια» απείλησε να «αφαιρέσει τη ζωή» του προέδρου.

Αλλά ο Κόμι αφαίρεσε την ανάρτηση την ίδια ημέρα, γράφοντας στα social media ότι υπέθεσε ότι τα βλήματα αντιπροσώπευαν «ένα πολιτικό μήνυμα» αλλά «δεν συνειδητοποίησε ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία».

«Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, γι’ αυτό και κατέβασα την ανάρτηση», έγραψε.

Η υπόθεση εναντίον του Κόμεϊ είναι η δεύτερη προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ να καταδικάσει τον πρώην διευθυντή, ο οποίος έγινε σφοδρός επικριτής του προέδρου μετά την απόλυσή του από τον Τραμπ το 2017 λόγω της έρευνας για την εμπλοκή της Ρωσίας.

.@DAGToddBlanche: “Today, a grand jury sitting in the Eastern District of North Carolina returned an indictment against James Comey on two counts.”



Count one: Knowingly and willfully making a threat to take the life of, and to inflict bodily harm upon, the President of the… pic.twitter.com/lrJCHGysBI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε για πρώτη φορά κατηγορίες εναντίον του Κόμι, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με διαρροές στον Τύπο. Η υπόθεση απορρίφθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο προσωρινός Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια είχε διοριστεί ακατάλληλα, έχοντας παρακάμψει την έγκριση της Γερουσίας.

Για να αποδείξουν το έγκλημα, οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι υπήρχε σαφές νόημα στη δήλωση και αυτό θα ήταν το σαφές νόημα που θα ένιωθε ο παραλήπτης, σύμφωνα με τη Mary Anne Franks, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο George Washington.

Η ανάρτηση της Κόμι στα social media είναι «στην καλύτερη περίπτωση μια πολύ διφορούμενη δήλωση», είπε.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς θα αντιμετωπίσουν μια απαίτηση πρόθεσης. Σύμφωνα με πρόσφατο προηγούμενο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο Κόμι γνώριζε ότι το μήνυμά του θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στον παραλήπτη και ότι αγνόησε απερίσκεπτα τον κίνδυνο να εκληφθεί με αυτόν τον τρόπο.

Μια εικόνα με κοχύλια που γράφονται 86 είναι απίθανο να πληροί αυτό το όριο, δεδομένων των διαφόρων εννοιών που έχει ο όρος, δήλωσε ο Μίκαελ Μουρ, ο οποίος διετέλεσε Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Μεσαία Περιφέρεια της Τζόρτζια υπό τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι (ο Κόμι) λέει “Θα τον σκοτώσω”», δήλωσε ο Μουρ στο CNN.