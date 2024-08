Κουρσκ: Βίντεο από την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

Βίντεο από την επίθεση της 6ης Αυγούστου στη ρωσική επαρχία Κουρσκ έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας την Παρασκευή (16.08.2024).

Πλάνα από την πρώτη μέρα της εισβολής στο Κουρσκ της Ρωσίας, πριν από ένα δεκαήμερο, δημοσιοποίησε για πρώτη φορά το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το ουκρανικό υπουργείο, οι εικόνες από την επιχείρηση των «Αμυντικών Δυνάμεων» στην περιοχή του Κουρσκ περιλαμβάνουν:

* Αποναρκοθέτηση

* Καταστροφή των αμυντικών γραμμών του εχθρού

* Βολές αεροπορίας και πυροβολικού

* Σύλληψη αιχμαλώτων.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy’s defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.



📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX