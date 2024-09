Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο – Υποχωρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις από τα νότια σύνορα

Η πιο δύσκολη νύχτα ξεκίνησε για το Λίβανο, με τα στρατεύματα στο Λίβανο να έχουν αποσυρθεί από νωρίς από αρκετές θέσεις τους στα νότια σύνορα της χώρας, ενώ το χτύπημα του Ισραήλ στη χώρα ξεκίνησε ήδη, αργά το βράδυ της Δευτέρας (30/9/24). Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μέσα από το liveblog του newsit.gr

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν νωρίτερα «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Μετουλά, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλαντί, στο βόρειο Ισραήλ.

The IDF has imposed a closed military zone in the Metula, Misgav Am and Kfar Giladi area. The military says the move follows a fresh assessment. pic.twitter.com/fve7xEo7Yv

Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Όρι Γκόρντιν.

«Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει ότι η είσοδος σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά», υπογραμμίζει ο υποστράτηγος Γκόρντιν.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε».

🚨🇱🇧 Alert Lebanon



** Ground Troop Boarder Approach **



Israel has begun firing flares along the Israel Lebanon border. It been reported that UNIFIL has requested for the Lebanese army to withdraw from their positions near the Al Wazzani area and others. Locals report the… pic.twitter.com/3vYpOmgr4q