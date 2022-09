Τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο έπληξε ο κυκλώνας Φιόνα, αφήνοντας πίσω του τεράστιες καταστροφές και δεκάδες προβλήματα.

Ο κυκλώνας Φιόνα έπληξε τη Δευτέρα τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού προκάλεσε πλημμύρες και «καταστροφικές» ζημιές στο Πουέρτο Ρίκο, τον γείτονά της στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου οι κάτοικοι στερούνται την ηλεκτροδότηση και συνεχίζουν να υπομένουν ισχυρές βροχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο κυκλώνας άφησε πίσω έναν νεκρό και 12.485 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον στρατηγό Χουάν Μέντες Γκαρσία, διευθυντή του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Δρόμοι πλημμύρισαν ή κόπηκαν στη μέση από πεσμένα δέντρα και καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης γύρω από το παραθαλάσσιο θέρετρο Πούντα Κάνα, στο ανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι έφθαναν ως ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυκλώνας Φιόνα αναμένεται να ενισχυθεί «κατά τη διάρκεια των δύο επομένων ημερών», φθάνοντας σήμερα στην Κατηγορία 3 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον), ανέφερε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), με έδρα το Μαϊάμι.

Ο κυκλώνας κατευθύνεται προς τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Ο Φιόνα, που έφθασε πάνω από τη Δομινικανή Δημοκρατία χθες, «πέρασε με μεγάλη ταχύτητα», είπε ο Βισέντε Λόπες, που εργάζεται σε παραλία στην Πούντα Κάνα, μιλώντας για κατεστραμμένα καταστήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι σάρωσαν επίσης την πόλη Νάγουα (βόρεια).

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους της παραθαλάσσιας πόλης Ιγουέι με το νερό ως τη μέση να προσπαθούν να περισώσουν υπάρχοντά τους.

Devastating flooding continues in the Dominic Republic from #Hurrciane Fiona



Video: @MvaloyR | Higüey, DR#FoxWeather #HurricaneFiona pic.twitter.com/qc7RF7Evhc