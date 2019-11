Κυπριακό: ΑΟΖ και Αμμόχωστος “αγκάθια” για τις διαπραγματεύσεις

Ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό είναι ο τερματισμός των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Κατά την διάρκεια όλης της ημέρας υπήρξε μια δημιουργική προσπάθεια, διαβουλεύσεις, εκ μέρους των διαπραγματευτών και της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία οδήγησε, με την συναίνεση τόσο του Γενικού Γραμματέα όσο και των δύο ηγετών, στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ανακοινωθέν που εξεδόθη από τα Ηνωμένα Έθνη ως δήλωση του Γενικού Γραμματέα», δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης, επισημαίνοντας ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, το αποτέλεσμα της συνάντησης αποτιμάται ως «ένα πρώτο θετικό βήμα στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου».

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει, σε συνεργασία πάντα με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων αλλά και τις εγγυήτριες δυνάμεις, την προσπάθεια για τη σύγκληση άτυπης πενταμερούς συνάντησης. Μιας συνάντησης με εντολή την συμφωνία των όρων αναφοράς που θα επιτρέψουν την επανάληψη ενός στοχευμένου, δημιουργικού διαλόγου, ο οποίος θα οδηγήσει σε βιώσιμη και λειτουργική λύση», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα θετικά σημεία του Κοινού Ανακοινωθέντος συμπεριέλαβε ακόμη την «καταγραφή της σύμπτωσης θέσεων των δύο ηγετών για τις βασικές παραμέτρους που θα διέπουν την επιδιωκόμενη λύση, οι οποίες, όπως καταγράφεται και στο ανακοινωθέν, περιλαμβάνουν την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014, τις επιτευχθείσες συγκλίσεις και βεβαίως το πλαίσιο των έξι σημείων του Γενικού Γραμματέα».

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ακόμη ότι θεωρεί αυτονόητο πως για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων «θα πρέπει, πέραν της συμφωνίας των όρων αναφοράς, η Τουρκία να τερματίσει τις έκνομες ενέργειες εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου ή τα όποια απειλούμενα τετελεσμένα στην νεκρή ζώνη».

