Κύπρος: 34χρονη δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της – Κατηγορείται ο σύντροφός της

Ο γιος της προσπάθησε να την σώσει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Το σπαρακτικό «αντίο» της αδελφής της
Η 34χρονη που βρέθηκε δολοφονημένη

Μία γυναίκα μόλις 34 χρόνων, έπεσε νεκρή από τις πολλαπλές μαχαιριές που δέχθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος είναι ο βασικός κατηγορούμενος για τη νέα γυναικοκτονία που συγκλονίζει την Κύπρο.

Η στυγερή γυναικοκτονία έγινε την Κυριακή (17.08.2025) στο σπίτι του ζευγαριού στη Χλώρακα Κύπρου. Ο 53χρονος Κύπριος δράστης και η 34χρονη Ελληνίδα Ειρήνα Παπακίτσα, φαίνεται πως ξεκίνησαν να λογομαχούν μέχρι που εν τέλει ο άνδρας φέρεται πως σήκωσε μαχαίρι και ξεκίνησε να τραυματίζει μέχρι θανάτου τη γυναίκα.

Μη μπορώντας να πιστέψει σε όσα βλέπει, ο 14χρονος γιος της, που παρακολουθούσε τον τσακωμό τους, μπήκε στη μέση για να την σώσει και τραυματίστηκε στον λαιμό. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον βρήκαν τραυματισμένο αλλά ζωντανό και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ώρες, θα διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των μαχαιριών που δέχθηκε το θύμα.

Ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν.

Η Ειρήνα στις 20 του μήνα είχε γενέθλια

Η αδελφή του θύματος, σε ανάρτησή της στα social media ανέφερε πως η Ειρήνα στις 20 του μήνα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης μίλησε για τον χαμό της αγαπημένης της αδελφής, μη μπορώντας να πιστέψει πως έφυγε από τη ζωή με τόσο άγριο τρόπο.

«Αγαπούλα μου δεν το πιστεύω, έφυγες τόσο ξαφνικά τόσο άδικα, δεν το χωράει ο νους μου. Στις 20 του μήνα ήταν να γιορτάσουμε τα γενέθλια σου, μου είπες έχεις ραντεβού για νύχια. Είχαμε πλάνα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η απουσία σου είναι απερίγραπτη, δεν έχω λόγια. Μου λείπεις ήδη, δεν μπορώ να το φανταστώ, όσο περνά ο καιρός θα μου λείπεις και περισσότερο. Τι να κάνω σε ποιον να τα λέω! Σε αγαπάμε μόνο αυτό να ξέρεις τώρα είσαι με την μανούλα μας. Τώρα έχετε μια την άλλη και μας προσέχετε από εκεί ψηλά», έγραψε.

Πληροφορίες από reporter.com.cy

