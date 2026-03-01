Κύπρος: Η Λευκωσία διαψεύδει τον Βρετανό υπουργό Άμυνας για τους ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στη Μεγαλόνησο

Σε διάψευση της δήλωσης του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν από τη βρετανική αεροπορία, προχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση, σήμερα Κυριακή (1.3.26).

«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα», γράφει σε ανάρτησή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», αναφέρει.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πως ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.