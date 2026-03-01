Κόσμος

Κύπρος: Η Λευκωσία διαψεύδει τον Βρετανό υπουργό Άμυνας για τους ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στη Μεγαλόνησο

«Δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Eurokinissi

Σε διάψευση της δήλωσης του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν από τη βρετανική αεροπορία, προχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση, σήμερα Κυριακή (1.3.26).

«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα», γράφει σε ανάρτησή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

 

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», αναφέρει.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πως ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
71
68
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»
«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF
Ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων
Newsit logo
Newsit logo