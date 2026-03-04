Κόσμος

Κύπρος: «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» λέει Έλληνας φοιτητής στη Λευκωσία

«Η ενημέρωση ήταν καθαρά προληπτική και μας τόνισαν να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να απομακρυνόμαστε από τζάμια σε περίπτωση που ηχήσει σειρήνα»
Ο Έλληνας φοιτητής Ιατρικής Νίκος Ανδρουλάκης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου
Κώστας Χάλκος

Σε κλίμα επιφυλακής αλλά χωρίς πανικό βιώνουν τις τελευταίες ημέρες την κατάσταση στην Κύπρο οι Έλληνες φοιτητές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο 24χρονος, Νίκος Ανδρουλάκης, πεμπτοετής φοιτητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως περιγράφει, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουν ηχήσει σειρήνες στην πρωτεύουσα της Κύπρου, ωστόσο τα προληπτικά μέτρα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους στην Ελλάδα.

Ο ίδιος βρίσκεται στην Αγλαντζιά, όπου στεγάζεται η Πανεπιστημιούπολη, και εξηγεί πως μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί κάποιο έκτακτο περιστατικό στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές του πανεπιστημίου απέστειλαν προληπτικό email με σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές σε περίπτωση συναγερμού.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν ακουστεί σειρήνες, ούτε σήμερα ούτε χθες, όμως λάβαμε ενημερωτικό mail με πληροφορίες για τα καταφύγια και τους χώρους συγκέντρωσης», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, υπάρχουν τέσσερα καταφύγια εντός της Πανεπιστημιούπολης και τέσσερις προκαθορισμένοι χώροι προσωρινής συγκέντρωσης. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πολιτική Άμυνα, ενώ στους φοιτητές προτάθηκε και η χρήση της εφαρμογής SafeCY, η οποία δείχνει το πλησιέστερο καταφύγιο βάσει τοποθεσίας.

«Η ενημέρωση ήταν καθαρά προληπτική και μας τόνισαν να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να απομακρυνόμαστε από τζάμια σε περίπτωση που ηχήσει σειρήνα», σημειώνει.

Μέχρι στιγμής, όπως λέει, δεν έχει τεθεί θέμα επαναπατρισμού από το προξενείο, ενώ οι οδηγίες περιορίζονται στην τακτική παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων.

Στο μεταξύ, σε ορισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δοθεί διευκολύνσεις σε φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, με δικαιολόγηση απουσιών. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη απόφαση.

«Κάποιοι λίγοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα»

«Στην Ιατρική οι παρουσίες είναι αυστηρές. Αν ξεπεράσεις το όριο απουσιών, μπορεί να μη δώσεις εξετάσεις και να χρειαστεί να επαναλάβεις το έτος. Πιστεύω όμως ότι σε περίπτωση σοβαρής κρίσης θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις», τονίζει ο 24χρονος πεμπτοετής φοιτητής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει ότι οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές τηρούν στάση αναμονής, ενώ κάποιοι λίγοι έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η βασική ανησυχία δεν αφορά τόσο ένα άμεσο περιστατικό στη Λευκωσία, όσο το ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος του εναέριου χώρου και ακύρωσης πτήσεων.

Το κλίμα, πάντως, παραμένει μέχρι στιγμής ήρεμο, με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά και τους φοιτητές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι η κατάσταση δεν θα κλιμακωθεί περαιτέρω.

