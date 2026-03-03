Κόσμος

Κύπρος: Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης – Οι οδηγίες προς τους πολίτες αν ακουστούν σειρήνες

«Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες»  αναφέρει η ανακοίνωση
Σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή με το υπουργείο Εσωτερικών να δίνει οδηγίες προς τους πολίτες.

Με ανάρτησή του στο X το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου παρουσιάζει μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τους συμβουλεύουν μάλιστα  να έχουν έτοιμο προληπτικά ένα τέτοιο σακίδιο. 

«Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές»  αναφέρει η ανακοίνωση που ανέβηκε στο Χ.

Στην σχετική φωτογραφία το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν το σακίδιο έκτακτης ανάγκης έχοντας μέσα νερό, σφυρίχτρα, προσωπικά είδη υγιεινής, ζεστός ρουχισμός, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φανάρι, κουτί πρώτων βοηθειών, μπαταρίες, φορητός φορτιστής, ραδιόφωνο με μπαταρίες, πολυεργαλείο, μάσκα και μετρητά.

