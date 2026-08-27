Κύπρος: Βαρυποινίτης έδωσε συνέντευξη στο YouTube μέσα από τη φυλακή – Συμμετείχε στο τουρκικό Survivor

Σάλος στην Κύπρο από την αποκάλυψη ότι κατάδικος εμφανίζεται σε βίντεο να δίνει διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από την πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των φυλακών!

Το βίντεο με τον βαρυποινίτη Taner Tolga Tarlacı προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στις φυλακών στην Κύπρο.

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Να σημειωθεί ότι η πτέρυγα στην οποία κρατείται ο κατάδικος είναι υψίστης ασφαλείας, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν κάμερες.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, ο Taner Tolga Tarlacı, που έχει καταδικαστεί σε 18 χρόνια φυλάκισης για τρεις κατηγορίες βιασμού, δεν είχε γίνει αντιληπτός από το προσωπικό που βρισκόταν στη βάρδια τη δεδομένη στιγμή.

Πάντως, ο ίδιος φαίνεται να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση του podcast, κάτι που δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

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Αυτό ωστόσο δεν είναι το μόνο περιστατικό που εγείρει σημαντικά ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται πως, τον Ιανουάριο του 2025, σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των κυπριακών φυλακών, καθώς ισοβίτης τετραπλού φονικού παραχώρησε διαδικτυακή συνέντευξη σε αγγλόφωνο ΜΜΕ.

Ο λόγος για τον Σέρβο, Loy Dejan, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια για το τετραπλό έγκλημα που διαπράχθηκε στην Αγία Νάπα στις 23 Ιουνίου 2016.