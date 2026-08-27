Αθώος ο άνδρας που επιτέθηκε σε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ – Το δικαστήριο έκρινε ότι βρισκόταν σε ψυχωσική κατάσταση

Η εικόνα είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Μια Γαλλίδα καθολική μοναχή περπατά σε δρόμο στο Όρος Σιών, στην Ιερουσαλήμ, όταν ένας άνδρας την πλησιάζει από πίσω, τη σπρώχνει με δύναμη και την αφήνει στο έδαφος.

Απομακρύνεται για λίγα δευτερόλεπτα, επιστρέφει και την κλωτσά, μέχρι ένας περαστικός να επιχειρήσει να τον σταματήσει.

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Το περιστατικό της 28ης Απριλίου είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο που δημοσιοποίησε η ισραηλινή αστυνομία έκανε τον γύρο του κόσμου. Η μοναχή, ερευνήτρια στη Γαλλική Σχολή Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών της Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο πόδι.

Τώρα, τέσσερις μήνες μετά, η υπόθεση επιστρέφει στην επικαιρότητα με μια δικαστική απόφαση που αλλάζει το νομικό της σκέλος, χωρίς όμως να αλλάζει τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφηκαν εκείνη την ημέρα.

Η επίθεση αποδείχθηκε – Όχι όμως και η ποινική ευθύνη

Το Ειρηνοδικείο της Ιερουσαλήμ αθώωσε την Τετάρτη (26/08/2026) τον 36χρονο Yona Simcha Schreiber, αποδεχόμενο την ψυχιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε ψυχωσική κατάσταση όταν επιτέθηκε στη μοναχή.

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Ο δικαστής έκρινε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης αποδεικνύουν πως ο Schreiber έκανε τις πράξεις που περιγράφονταν στο κατηγορητήριο. Ωστόσο, υιοθέτησε το συμπέρασμα του περιφερειακού ψυχιάτρου ότι, τη στιγμή της επίθεσης, δεν μπορούσε να κατανοήσει τη φύση των πράξεών του ούτε να τις ελέγξει.

Η εισαγγελία είχε αποδεχθεί την ψυχιατρική αξιολόγηση και είχε ζητήσει την αθώωσή του για λόγους έλλειψης ποινικής ευθύνης, με παράλληλη εισαγωγή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Το δικαστήριο διέταξε τελικά τη νοσηλεία του για διάστημα έως έξι ετών.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διατυπώνεται η υπόθεση: ο Schreiber δεν αθωώθηκε επειδή κρίθηκε ότι δεν επιτέθηκε στη μοναχή. Η επίθεση θεωρήθηκε αποδεδειγμένη.

Η αθώωση αφορά την ποινική του ευθύνη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο της πράξης δεν του επέτρεπε να αντιληφθεί ή να ελέγξει τη συμπεριφορά του.

Από το βίντεο στο εδώλιο

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 28 Απριλίου, όταν η μοναχή δέχθηκε την επίθεση κοντά στον Τάφο του Βασιλιά Δαβίδ, στο Όρος Σιών.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή αστυνομία έδειχνε τον άνδρα να ακολουθεί τη γυναίκα και να την σπρώχνει στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεφε και τη χτυπούσε με κλωτσιές, πριν συγκρουστεί και με έναν περαστικό που προσπάθησε να επέμβει.

Τον Μάιο ο Schreiber είχε παραπεμφθεί με κατηγορίες που περιλάμβαναν επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης, η οποία φερόταν να είχε ως κίνητρο την εχθρότητα απέναντι σε θρησκευτική ομάδα, καθώς και απλή επίθεση.

Η υπόθεση είχε αρχικά προκαλέσει έντονη αντίδραση στη Γαλλία. Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε την επίθεση, ενώ ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό πράξη θρησκευτικής βίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε επίσης καταδικάσει την επίθεση ως «ντροπιαστική πράξη», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας στη θρησκευτική ελευθερία και στην προστασία των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η αθώωση φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα μεγαλύτερο πρόβλημα

Η υπόθεση του Schreiber δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Το περιστατικό είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία εξαιτίας των καταγγελιών για αυξανόμενη παρενόχληση χριστιανών κληρικών και προσκυνητών στην Ιερουσαλήμ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία χριστιανοί κληρικοί έχουν δεχθεί φτυσίματα ή λεκτικές επιθέσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και βανδαλισμοί σε εκκλησιαστική περιουσία.

Εκκλησιαστικοί ηγέτες έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και για πιέσεις που, κατά την άποψή τους, επηρεάζουν το υφιστάμενο καθεστώς στους ιερούς τόπους.

Η βίαιη επίθεση στη μοναχή θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή ακριβώς επειδή ξεπερνούσε τα περιστατικά λεκτικής ή συμβολικής παρενόχλησης που έχουν καταγραφεί στην Παλιά Πόλη.

Η δικαστική απόφαση, επομένως, δεν κλείνει τη δημόσια συζήτηση για το περιστατικό.

Αντίθετα, επαναφέρει το ερώτημα για το πώς αντιμετωπίζεται η εχθρότητα απέναντι στους χριστιανούς σε μια πόλη όπου οι θρησκευτικές ταυτότητες είναι ορατές σε κάθε δρόμο και όπου τα ιερά σημεία διαφορετικών θρησκειών βρίσκονται συχνά σε απόσταση λίγων μέτρων.