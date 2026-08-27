Νορβηγία: Νέα περιπέτεια για τη βασιλική οικογένεια – Μεταμόσχευση νεφρού για τον σαμάνο σύζυγο της πριγκίπισσας

Ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά το 2026 για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας. Την ίδια ώρα που ο Νορβηγός βασιλιάς, Χάραλντ εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ο Ντουρέκ Βέρετ, σύζυγος της πριγκίπισσας, Μάρθα Λουίζ και γνωστός ως σαμάνος, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού, όπως επιβεβαιώθηκε και επισήμως την Πέμπτη (27.08.2026).

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάραλντ παρουσίασε παρενέργειες από τη θεραπεία που ακολουθεί για αιμολυτική αναιμία και παραμένει σε νοσοκομείο του Όσλο, καθώς η κατάσταση της υγείας του 89χρονου μονάρχη επιβαρύνθηκε περαιτέρω εξαιτίας βακτηριακής λοίμωξης στο αίμα.

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Την ίδια ώρα, μία ακόμη είδηση ήρθε να προσθέσει νέο βάρος στη νορβηγική βασιλική οικογένεια με τον σαμάνο σύζυγο της πριγκίπισσας, Μάρθα Λουίζ, Αμερικανό επιχειρηματία, Ντουρέκ Βέρετ.

«Ο Ντουρέκ Βέρετ υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της πριγκιπικής οικογένειας, Καρίνα Σιλ.

Ο ίδιος ο Βέρετ εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στη Νορβηγία.

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«Έχω νοσηλευτεί σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά ποτέ δεν έχω βιώσει τη ζεστασιά, τη φροντίδα και την ανθρωπιά που συνάντησα στο νοσηλευτικό προσωπικό της Νορβηγίας γενικότερα και στο Νοσοκομείο του Ντράμεν ειδικότερα», δήλωσε, σύμφωνα με το περιοδικό «Billed-bladet».

La princesa Martha Louise, la hija mayor del rey de Noruega, se casó con Durek Verrett de origen Haitiano práctica Vudú. pic.twitter.com/vGeOrMPjxr — (@destapandolose1) December 23, 2025

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όχι μόνο ως ασθενή αλλά και ως άνθρωπο, τον συγκίνησε βαθιά. «Ήταν οι μικροί μου άγγελοι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τις πρώτες δηλώσεις της μετά την επέμβαση έκανε και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά περισσότερες λεπτομέρειες για μια διαδικασία που το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει εντελώς μυστική.

Η πριγκίπισσα στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δωρεάς οργάνου και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον άνθρωπο που αποφάσισε να γίνει δωρητής.

«Πάνω απ’ όλα, νιώθουμε τεράστια ευγνωμοσύνη απέναντι στην προθυμία κάποιου να γίνει δωρητής. Είναι δύσκολο να εκφράσουμε με λόγια τι σημαίνει ένα τέτοιο δώρο», τόνισε.