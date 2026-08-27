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Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» – Yπέγραψε διάταγμα

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος
U.S. President Donald Trump holds up an executive order renaming Lake Ontario as Lake America after signing it at the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., August 27, 2026. REUTERS/Evan Vucc
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κρατάει ένα εκτελεστικό διάταγμα που μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική / REUTERS/Evan Vucc
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Το είπε και το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τραβώντας στα άκρα την κόντρα με τον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη Αμερική. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν με την ενέργεια αυτή στέλνει μήνυμα στον Καναδά ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Υπερασπιζόμαστε τον Καναδά δωρεάν. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν μας πληρώνουν για να τον υπερασπιζόμαστε», αλλά εμείς το κάνουμε, ανέφερε.

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με τη μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη για εκτροχιασμό των εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκησαν τρείς ημέρες.

Πριν δύο ημέρες, στις 25 Αυγούστου ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μία ανάρτησή του στο Truth Social, είχε ενημερώσει τους ακολούθους του ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πολλές δουλειές με το Οντάριο πλέον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η πιθανότερη προέλευση του ονόματος της είναι από τη λέξη ονιτάριιο του έθνους των Ινδιάνων Ιροκουά που την αποίκησε πρώτο τον 16ο αιώνα και μεταφράζεται σε «όμορφη λίμνη».

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