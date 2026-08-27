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Ντόναλντ Τραμπ: Διαβεβαίωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ

U.S. President Donald Trump speaks during an event after signing an executive order renaming Lake Ontario as Lake America in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evan Vucci
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα Πέμπτη (27.08.2026) στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «ιστορίες τρόμου» τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες Τετάρτη (26.08.2026) πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν πως και εκείνες δεν έχουν καμία ένδειξη για μια στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

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