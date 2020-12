Λεοπαρδάλεις του χιονιού στις ΗΠΑ βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό

Θετικές στον κορονοϊό, αφότου ήρθαν σε επαφή με άνθρωπο, διαγνώσθηκαν τρεις λεοπαρδάλεις του χιονιού σε ζωολογικό κήπο στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το έκτο είδος ζώου που μπορεί να κολλήσει τον ιό.

Τα κρούσματα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNNi, εντοπίστηκαν σε έναν ζωολογικό κήπο του Λούισβιλ και πρόκειται για δύο αρσενικές και μία θηλυκή λεοπάρδαλη. Το γεγονός έχει επιβεβαιώσει και η υπηρεσία επιθεώρησης της υγείας ζώων και φυτών.

Three snow leopards have tested positive for coronavirus at the Louisville Zoo, the zoo and the USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service confirm.



It’s the sixth animal species confirmed to have been infected with the virus after human contact. https://t.co/rFjYcezhqu