Λίμνη Οντάριο «τώρα και για πάντα»: Η πινακίδα – απάντηση του Καναδά στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υπέγραψε διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμέρικα», ωστόσο ο Καναδάς, που από την αρχή διαφωνεί με την ιδέα, υψώνει ολόκληρη πινακίδα στη λίμνη για να υπενθυμίσει ποια είναι η πραγματική ονομασία της.

«Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα» γράφει η νέα πινακίδα για τη λίμνη του Καναδά, ξεκαθαρίζοντας ότι όποια άλλα σενάρια, στον Καναδά τουλάχιστον, δε θα έχουν καμία εφαρμογή. Η νέα αυτή πινακίδα, αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ στην Προστατευόμενη Περιοχή Fifty Point, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

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REUTERS / Carlos Osorio

REUTERS / Carlos Osorio

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ, τραβώντας στα άκρα την κόντρα με τον Καναδά, υπέγραψε το σχετικό διάταγμαα για την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη Αμερική. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

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Σε ερώτηση αν με την ενέργεια αυτή στέλνει μήνυμα στον Καναδά ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Υπερασπιζόμαστε τον Καναδά δωρεάν. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν μας πληρώνουν για να τον υπερασπιζόμαστε», αλλά εμείς το κάνουμε, ανέφερε.

Trump signs an executive order “changing” the name of Lake Ontario to Lake America. pic.twitter.com/aHq6JKuw5L — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.