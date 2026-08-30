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Λίμνη Οντάριο «τώρα και για πάντα»: Η πινακίδα – απάντηση του Καναδά στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ

Η νέα πινακίδα που τοποθετήθηκε για την λίμνη, σβήνει το όποιο διαφορετικό σενάριο στηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
REUTERS
REUTERS / Carlos Osorio
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Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υπέγραψε διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμέρικα», ωστόσο ο Καναδάς, που από την αρχή διαφωνεί με την ιδέα, υψώνει ολόκληρη πινακίδα στη λίμνη για να υπενθυμίσει ποια είναι η πραγματική ονομασία της.

«Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα» γράφει η νέα πινακίδα για τη λίμνη του Καναδά, ξεκαθαρίζοντας ότι όποια άλλα σενάρια, στον Καναδά τουλάχιστον, δε θα έχουν καμία εφαρμογή. Η νέα αυτή πινακίδα, αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ στην Προστατευόμενη Περιοχή Fifty Point, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

People walk near a sign reading "Lake Ontario, Now and Always," unveiled by Ontario Premier Doug Ford at Fifty Point Conservation Area, after U.S. President Donald Trump signed an executive order renaming Lake Ontario as "Lake America," near Grimsby, Ontario, Canada, August 29, 2026. REUTERS
REUTERS / Carlos Osorio
A young child plays with a ball near a sign reading "Lake Ontario, Now and Always," unveiled by Ontario Premier Doug Ford at Fifty Point Conservation Area, after U.S. President Donald Trump signed an executive order renaming Lake Ontario as "Lake America," near Grimsby, Ontario, Canada, August 29, 2026. REUTERS
REUTERS / Carlos Osorio

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ, τραβώντας στα άκρα την κόντρα με τον Καναδά, υπέγραψε το σχετικό διάταγμαα για την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη Αμερική. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν με την ενέργεια αυτή στέλνει μήνυμα στον Καναδά ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Υπερασπιζόμαστε τον Καναδά δωρεάν. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν μας πληρώνουν για να τον υπερασπιζόμαστε», αλλά εμείς το κάνουμε, ανέφερε.

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

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