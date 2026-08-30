Κόσμος

Επίθεση Ισραήλ σε Ερντογάν: «Εισβάλλει σε γειτονικές χώρες και φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους»

Τον κατηγορεί για αντισημιτισμό που «κάθε λίγες μέρες» υποκινείται εναντίον του εβραϊκού κράτους
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάμ
REUTERS/Umit Bektas
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«Πυρά» ανταλλάσσουν Τουρκία και Ισραήλ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βρίσκεται στο στόχαστρο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αντισημιτισμό που «κάθε λίγες μέρες» υποκινείται εναντίον του εβραϊκού κράτους, «σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειές του εναντίον του ίδιου του λαού του και σε ολόκληρη την περιοχή».

Αναφέρει ακόμη ότι «ο Ερντογάν έχει καταστρέψει την δημοκρατία στην Τουρκία, έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες».

«Όπως και οι χειρότεροι αντισημίτες της Ιστορίας, ο Ερντογάν επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του επαίσχυντες πράξεις, διαδίδοντας ψευδείς συκοφαντίες περί αιματοχυσίας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν είχε αναφέρει την προηγούμενη Παρασκευή (28.08.2026) ότι η «παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ, που είναι εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε είδους προκλήσεις να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή μας».

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