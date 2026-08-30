Κόσμος

Θαύμα στα συντρίμμια του Νεπάλ: Καρέ καρέ η διάσωση 6χρονης μετά από 60 ώρες

Αστυνομικοί άκουσαν τις κραυγές τoυ παιδιού
Θαύμα στα συντρίμμια του Νεπάλ: Καρέ καρέ η διάσωση 6χρονης μετά από 60 ώρες
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μέσα στο πένθος που έχει βυθιστεί το Νεπάλ, μια παιδική φωνή κάτω από τα συντρίμμια έφερε ξανά την ελπίδα. Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 60 ώρες σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρε, μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που χτύπησαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Sky News, οι αστυνομικοί στο Νεπάλ άκουσαν τις κραυγές της 6χρονης την Παρασκευή και κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν, ανοίγοντας δρόμο για να την απεγκλωβίσουν.

Η τοπική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που οι διασώστες ανασύρουν το κορίτσι από τα ερείπια, αλλά και από τις πρώτες βοήθειες που της παρείχαν στη συνέχεια.


Ο απολογισμός της καταστροφής συνεχίζει να αυξάνεται. Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα.

Οι αρχές του Νεπάλ δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
152
85
72
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γραπτό μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στις χώρες του Κόλπου: «Αναγνωρίστε τον αληθινό εχθρό, να είμαστε ενωμένοι οι μουσουλμάνοι»
Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανισθεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, ο δράστης αναζητείται - Ηχητικό ντοκουμέντο
Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου - Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party, τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, ο δράστης αναζητείται – Ηχητικό ντοκουμέντο
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Ντίμης Μαυρόπουλος: Ποιος ήταν ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας που «έσβησε» στα συντρίμμια του σκάφους του στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο
Διαλύθηκε το σκάφος του στα βράχια - Η σύντροφος και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα - Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό
Ντίμης Μαυρόπουλος
6
Axios: Η CIA προτείνει τετ α τετ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Για πρώτη φορά, ο επικεφαλής της CIA διαδραματίζει προσωπικό και ενεργό ρόλο στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου
Ο Τζον Ράτκλιφ / AP Photo/Alex Brandon, File
Newsit logo
Newsit logo