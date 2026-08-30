Θαύμα στα συντρίμμια του Νεπάλ: Καρέ καρέ η διάσωση 6χρονης μετά από 60 ώρες

Μέσα στο πένθος που έχει βυθιστεί το Νεπάλ, μια παιδική φωνή κάτω από τα συντρίμμια έφερε ξανά την ελπίδα. Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 60 ώρες σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρε, μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που χτύπησαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Sky News, οι αστυνομικοί στο Νεπάλ άκουσαν τις κραυγές της 6χρονης την Παρασκευή και κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν, ανοίγοντας δρόμο για να την απεγκλωβίσουν.

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Η τοπική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που οι διασώστες ανασύρουν το κορίτσι από τα ερείπια, αλλά και από τις πρώτες βοήθειες που της παρείχαν στη συνέχεια.

Nepal’de yaşanan sel felaketinin ardından enkaz altında yaklaşık 3 gün mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. https://t.co/jrxiIdbUDU — Daktilock (@daktilock) August 30, 2026



Ο απολογισμός της καταστροφής συνεχίζει να αυξάνεται. Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα.

नेपाल में त्रासदी के तीन दिन बाद एक 6 साल की बच्ची को बचाया गया। सुखद खबर pic.twitter.com/waAHBYqwca — Dinesh Tripathi (@Dineshtripthi) August 30, 2026

Οι αρχές του Νεπάλ δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.