Νεπάλ: Θάβουν με dna τους νεκρούς «αγνώστων στοιχείων» – «Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία»

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν την Κυριακή (30/8/26) ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις σορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους.

Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό για τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ την περασμένη Τετάρτη (26/8/26), ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους.

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Στο Νεπάλ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ινδουιστές, οι νεκροί παραδοσιακά αποτεφρώνονται σε τελετές, συνεπώς οι ταφές θεωρούνται μακροπρόθεσμη αποθήκευση μέχρι οι οικογένειες να μπορέσουν να ανακτήσουν τις σορούς.

REUTERS / Navesh Chitrakar

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όλα τα θύματα που θάφτηκαν καταγράφηκαν προσεκτικά.

«Σύμφωνα με τα τυπικά και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά της ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού), οι σοροί των νεκρών, ιδίως εκείνων που δεν είναι αναγνωρίσιμα, έχουν ταφεί προσωρινά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

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«Ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή, ώστε οι οικογένειες να μπορούν στο μέλλον να κάνουν ταυτοποιήσεις και να τους επιτραπεί να κάνουν εκταφές να τις απαραίτητες τελετές».

Ετικέτες με αριθμούς αναγνώρισης για τα πτώματα στον χώρο μαζικής ταφής του Ντεβγκάτ, όπου έχουν ταφεί τα θύματα των πλημμυρών, στο Τσιτβάν του Νεπάλ REUTERS / Navesh Chitrakar

Αντιμέτωπο με τον αυξανόμενο αριθμό σορών, το Νεπάλ έχει ζητήσει ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA.

«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερα από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

«Πολλά σώματα έχουν ανακτηθεί και έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, έπρεπε να θάψουμε τα πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση», πρόσθεσε.