Λίβανος: 13χρονη κατέγραψε την κόλαση του πολέμου – Ούρλιαζε «μπαμπά» ενώ έψαχνε καταφύγιο

Την φρίκη που μπορεί να βιώσει ένα παιδί στην εφηβεία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποτύπωσε, άθελά της, σε βίντεο μία 13χρονη στον Λίβανο. Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για πάνω από 1.5 μήνα, οι βομβαρδισμοί στην περιοχή δεν σταματούν ούτε στιγμή από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Στο βίντεο φαίνεται η 13χρονη να τραβά βίντεο έχοντας βάλει φίλτρο στο Snapchat. Αποτυπώνεται να μιλά με ροζ καρδιά στη μύτη και ροζ σχέδια στο πρόσωπό της ενώ περπατά στον δρόμο με την οικογένειά της, αμέριμνη. Τότε ακριβώς ακούγεται ο ήχος από τον ισραηλινό βομβαρδισμό μιας πολυκατοικίας στη Βηρυτό. Παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται κανονικά.

Το κορίτσι στρέφει την προσοχή του προς το σημείο όπου έγινε η επίθεση και στη συνέχεια γυρνά την κάμερα δείχνοντας την πολυκατοικία που αναμένεται να ισοπεδωθεί.

Τότε, η 13χρονη αρχίζει και τρέχει, προσπαθώντας να βρει καταφύγιο, ενώ ουρλιάζει με δάκρια στα μάτια «μπαμπά, μπαμπά».

A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV — Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026

Το βίντεο σταματά όταν η 13χρονη βρίσκει ασφαλές σημείο για να κρυφτεί με την οικογένειά της.

Η 13χρονη κατέγραψε τον ισραηλινό βομβαρδισμό κτιρίου στον Λίβανο, εν μέσω της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για 2 εβδομάδες. Αν και οι επιθέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα σε Βηρυτό και άλλες περιοχές, προσπαθώντας να εξοντώσουν μέλη της Χεζμπολάχ.

Χθες μάλιστα, το Ισραήλ κατάφερε να πλήξει 100 στόχους μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκαλώντας τον τραυματισμό χιλιάδων και τον θάνατο πάνω από 200 ατόμων.

Η Ευρώπη ζητά από ΗΠΑ και Ισραήλ να συμπεριλάβουν τον Λίβανο στην συμφωνία εκεχειρίας, αλλά φαίνεται πως δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους.