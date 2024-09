Λίβανος: Ανασύρθηκε άθικτη η σορός του Χασάν Νασράλα

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ανασύρθηκε από το σημείο του βομβαρδισμού στη Βηρυτό του Λιβάνου και όλοι πλέον περιμένουν την αντίδραση τόσο της Χεζμπολάχ όσο και του Ιράν, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής (29.9.2024).

Σύμφωνα με το Reuters, το σώμα του Χασάν Νασράλα της Χεζμπολάχ βρέθηκε σχεδόν άθικτο στο σημείο όπου γίνονταν οι έρευνες σε γειτονιά της Βηρυτού στον Λίβανο.

Σημειώνεται πως ενώ η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα το Σάββατο, εντούτοις δεν είχε δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο ηγέτης της οργάνωσης.

Ιατρικές πηγές του Λιβάνου ανέφεραν στο Reuters πως το σώμα του Νασράλα δεν είχε πληγές και όλα δείχνουν πως πέθανε από αμβλύ (μη διεισδυτικό) τραύμα ως συνέπεια της εκτεταμένης έκρηξης της βόμβας του Ισραήλ.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο από τη στιγμή που ανασύρεται η σορός.

Στο σημείο που θεωρείται ότι ήταν το προπύργιο της Χεζμπολάχ και κρυβόταν τόσο ο Νασράλα όσο και άλλοι αξιωματούχοι έχει σχηματιστεί ένας τεράστιος κρατήρας.

Video of recovery of Hezbollah’s Hassan Nasrallah body from site of attack in Beirut today. 2 sources told Reuters that “body had no direct wounds and it appeared the cause of death was blunt trauma from the force of the blast.” pic.twitter.com/HzDJIfhFGp