Λίβανος: Νέα ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ – Να απομακρυνθούν οι πολίτες ζήτησε ο Νετανιάχου

Νέα επίθεση στη Βηρυτό από τον στρατό του Ισραήλ το απόγευμα της Δευτέρας (23/09/2024) με στόχο την εξόντωση του ανώτερου ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της οργάνωσης στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ η επίθεση στον Λίβανο έγινε με drone ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό, αλλά χωρίς παραπάνω λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα στείλουν πρόσθετα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, χωρίς να γίνει γνωστό που θα αναπτυχθούν οι αυτές οι δυνάμεις, ενώ στην περιοχή βρίσκονται περίπου 40.000 στρατιώτες.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέστησε στους Λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες», τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν στόχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

«Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από τον κίνδυνο τώρα. Όταν τελειώσει η επιχείρησή μας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας» είπε στα αγγλικά, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε «περίπου 800 στόχους» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο πόλεμος του Ισραήλ δεν είναι με εσάς, είναι με τη Χεζμπολάχ. Για πολύ καιρό, η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες. Τοποθέτησε ρουκέτες στο καθιστικό σας και πυραύλους στο γκαράζ σας. Αυτές οι ρουκέτες και οι πύραυλοι στοχεύουν απευθείας τις πόλεις μας, τους πολίτες μας. Για να προστατεύσουμε τον λαό μας απέναντι στα πλήγματα της Χεζμπολάχ, πρέπει να βγάλουμε από τη μέση αυτά τα όπλα», είπε ο Νετανιάχου.

«Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τις ζωές των αγαπημένων σας. Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο συνεχίζονται και το απόγευμα της Δευτέρας με χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε νέο κύμα επιδρομών στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο νωρίς το βράδυ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο «λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε στο Reuters ο Λιβανέζος υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

«Οι επιδρομές του εχθρού είχαν στόχο τα υψώματα της οροσειράς του Αντιλιβάνου», η οποία δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα Μπεκάα και πολλά χωριά σε αυτήν την περιοχή, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία και εγκαταστάσεις, τόνισε το ΑΝΙ. Ο Αντιλίβανος είναι οροσειρά που εκτείνεται κυρίως στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία και το Ισραήλ. Είναι παράλληλη στην Οροσειρά του Λιβάνου και βρίσκεται στα ανατολικά της.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) τόνισε ότι έπληξε «περίπου 800 στόχους» που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

The Israeli military is saying it is now going to target the Lebanese capital Beirut, Reuters is reporting.@AliBunkallSKY explains to @SkyYaldaHakim what the situation is like in northern Israel as they have had rockets fired at them today.https://t.co/CKvYDjMHs2



📺 Sky 501 pic.twitter.com/JAn368dqKL