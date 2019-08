Λίβανος: Ο στρατός πυροβόλησε εναντίον ισραηλινού drone

Ο λιβανέζικος στρατός άνοιξε πυρ σήμερα ενάντια σε ένα ισραηλινό drone ενώ πετούσε πάνω από τον νότιο Λίβανο, «παραβιάζοντας τον λιβανέζικο εναέριο χώρο» δήλωσαν δύο λιβανέζικες πηγές ασφαλείας και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI .

Μια πηγή είπε στο Reuters ότι οι ένοπλες δυνάμεις πυροβόλησαν με τυφέκια μάχης M16.

The Lebanese army is firing on a Israeli drone which is hovering over the town of Al-Adaisseh in south Lebanon.#Lebanon #Israel

[Knish] — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 28, 2019

UPDATE: #Lebanon – #Israel • Lebanese Army fires at Israeli drone(s) in South ~ 8pm local time

• Unclear If shoots down

• 3 days after Hezbollah drones incident in Beirut

• 1 day before UN mtg on UNIFIL Details: https://t.co/MDkhYAv8lA — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 28, 2019

Μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι «ελέγχουμε τις αναφορές».

Ο Λιβανέζος πρόεδρος Μισέλ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του έχει το δικαίωμα να αμύνεται έπειτα από τη συντριβή δύο ισραηλινών οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή σε προάστιο στη νότια Βηρυτού, ένα οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.