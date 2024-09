Λίβανος: Το θρίλερ με τον Νασράλα, η «ξεδοντιασμένη» Χεζμπολάχ και η απόφαση που πρέπει να πάρει το Ιράν – Ανάλυση του Sky News

Αντικρουόμενες συνεχίζουν να είναι οι πληροφορίες για την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών στη νότια Βηρυτό και τη σιιτική οργάνωση να ισχυρίζεται ότι είναι ζωντανός.

Η Χεζμπολάχ έσπευσε να διαψεύσει τις πληροφορίες που μετέδωσαν την Παρασκευή (27.9.24) ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, ότι ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε (με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει επίσημα το πρωί του Σαββάτου (28.9.24) τον θάνατο του Νασράλα). Και παρότι η σιιτική οργάνωση υποστηρίζει ότι ο ηγέτης της είναι ασφαλής, γεγονός παραμένει ότι δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση από τη σιιτική οργάνωση εδώ και ώρες.

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του ο αρθρογράφος του βρετανικού δικτύου Sky News, Alistair Bunkall, εάν ο Νασράλα είναι ζωντανός, τότε σίγουρα θα πραγματοποιήσει τηλεοπτική εμφάνιση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να στείλει στους οπαδούς του μήνυμα αντίστασης.

Ισραηλινές πηγές υποστηρίζουν πως ο Νασράλα ήταν ο στόχος των επιθέσεων, αλλά ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό τους. Στη Συρία μάλιστα, υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ πανηγύρισαν την «είδηση» για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Syrians are handing out sweets and celebrating the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah (his death is not officially confirmed) pic.twitter.com/57RGDoBYWr

Σημειώνεται ότι ο χώρος που χτυπήθηκε από τους Ισραηλινούς, όπου βρισκόταν το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό, είναι τόσο μεγάλος, που θα χρειαστεί χρόνος για τον εντοπισμό των σορών από τους διασώστες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για κομβική στιγμή στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Εάν ο Νασράλα έχει σκοτωθεί, τότε θα πρόκειται αναμφίβολα για τη μεγαλύτερη ισραηλινή επιτυχία μέχρι σήμερα.

Οι Ισραηλινοί είχαν προσπαθήσει να βρουν και να εξοντώσουν τον Νασράλα και στο παρελθόν, δίχως όμως επιτυχία. Σημειώνεται ότι οι Ισραηλινοί βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αμπάς αλ Μουσάουι το 1992, τον οποίο αντικατέστησε στη συνέχεια ο Νασράλα.

Ακόμα όμως, όπως επισημαίνει στην ανάλυσή του το Sky News και αν ο Νασράλα είναι νεκρός, η Χεζμπολάχ δεν είναι «νεκρή» σε καμία περίπτωση.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η ισλαμική οργάνωση θα απαντήσει με μπαράζ ρουκετών -όπως συμβαίνει ήδη από το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου- στοχεύοντας πόλεις του Ισραήλ, ακόμα και το Τελ Αβίβ.

Αλλά η Χεζμπολάχ βρίσκεται όντως σε αναταραχή, καθώς οι Ισραηλινοί έχουν καταφέρει να εξουδετώσουν πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα των προηγούμενων ωρών.

