Λίβανος: Χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια έξω από σπίτια πρώην υπουργών!

Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια του πρώην πρωθυπουργού Φούαντ Σενιόρα, του πρώην υπουργού Εσωτερικών Νούχαντ Μάσνοκ και Τηλεπικοινωνιών Μοχαμάντ Σουκάιρ τους οποίους κατηγορούν για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Κρατώντας κατσαρόλες και τηγάνια οι διαδηλωτές φώναζαν: «Σας θέλουμε εκτός κυβέρνησης για τα καλά». «Φαίνεται ότι οι πολιτικοί μας δεν άκουσαν τις φωνές μας, τώρα ίσως ακούσουν τους κρότους», δήλωσε η Ρίμα μια διαδηλώτρια.

Μικρές ομάδες είχαν αρχίσει να χτυπούν κατσαρόλες και τα προηγούμενα βράδια και τώρα η Ρίμα ελπίζει σε μια μαζική «διαμαρτυρία με κατσαρολικά».

Χθες το βράδυ πολίτες είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια, ενώ τραγουδούσαν «Ο Θεός ευλογεί τον Λίβανο».

Από τις 17 Οκτωβρίου ο Λίβανος συγκλονίζεται από ένα άνευ προηγούμενου κίνημα διαμαρτυρίας, με διαδηλώσεις από διάφορες θρησκευτικές ομάδες που κατηγορούν την πολιτική τάξη για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Υποχωρώντας στις πιέσεις ο πρωθυπουργός Σάαντ αλ Χαρίρι υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μισέλ Αούν, όμως αυτός ακόμη δεν έχει ορίσει άλλον εντολοδόχο πρωθυπουργό.

Εξάλλου χθες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές συνέχισαν τις καθιστικές τους διαμαρτυρίες μπροστά από κυβερνητικά κτίρια.

Από την πλευρά του ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας Άκραμ Σεχαγιέμπ ζήτησε χθες από τους μαθητές «να πάνε πίσω στις τάξεις τους» και να τερματίσουν την αποχή που ξεκίνησαν πριν δύο ημέρες.

«Οι φωνές σας ακούστηκαν, τώρα επιστρέψτε στα σχολεία σας», δήλωσε ο Σεχαγιέμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι διαδηλωτές ζητούν την απομάκρυνση των πολιτικών που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή μετά το τέλος του εμφυλίου (1975-1990) και ζητούν τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία της χώρας.

Last night in Beirut:

The women of Lebanon led this beautiful, candlelit protest march.

pic.twitter.com/EeSnc2cmak

— Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) 7 Νοεμβρίου 2019