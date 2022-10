Σαράντα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στη Σύρτη, πρώην προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη, περίπου 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης. «Ελήφθησαν δείγματα από τα οστά προκειμένου να διενεργηθεί ανάλυση του DNA σε συνεργασία με την ιατροδικαστική υπηρεσία», επεσήμανε η λιβυκή υπηρεσίας αρμόδια για τους αγνοούμενους.

Τα δεκάδες πτώματα εντοπίστηκαν έπειτα από πληροφορίες που έκαναν λόγο για «την ύπαρξη ομαδικού τάφου» στη Σύρτη, στον χώρο όπου βρισκόταν παλαιότερα ένα σχολείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Λιβύης έπειτα από σχετική έρευνα στο σημείο εντόπισαν και ανέσυραν «42 μη ταυτοποιημένα πτώματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΙΚ είχε κάνει τη Σύρτη προπύργιό του την περίοδο 2015- 2016, εκμεταλλευόμενο την απουσία του κράτους. Οι τζιχαντιστές υπερασπίζονταν σθεναρά την πόλη επί μήνες χρησιμοποιώντας τακτικές αντάρτικου πόλης, προτού ηττηθούν από τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στο τέλος του 2016. Οι συγκρούσεις αυτές είχαν αφήσει πίσω τους στην πόλη μόνο ερείπια. Έκτοτε οι περισσότεροι τζιχαντιστές υποχώρησαν προς την έρημο Σαχάρα.

Mass grave discovered near school in Sirte Read more: https://t.co/9v6tHzaSOd The #Libya Update pic.twitter.com/2YNUHUiN67

#Urgent // The General Authority for Research and Identification of Missing Persons: 42 unidentified bodies were extracted from a mass grave in the city of #Sirte and transferred to Ibn Sina Hospital – Great Jamahiriya Channel #Libya pic.twitter.com/l9VmIptAdk