Λιβύη: Απόπειρα δολοφονίας του Υπουργού Επικρατείας Αντέλ Τζομάα – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Συναγερμός σήμανε σήμερα (12.02.2025) στην Λιβύη, καθώς ένας Υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης στην Τρίπολη τραυματίστηκε σε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Λιβύη, ο Υπουργός βρισκόταν μέσα στο αμάξι του, όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας του, με τον ίδιο να τραυματίζεται αλλά να γλιτώνει τον κίνδυνο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τραυματίστηκε στα πόδια, ενώ αναφέρουν ότι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο υπουργός Επικρατείας, Αντέλ Τζομάα, νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, στην οποία γίνεται λόγος για «απ’ ευθείας πυρά εναντίον του οχήματός του».

Επίσης, η Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας προσθέτει πως «δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας του κράτους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αξιωματούχων και των πολιτών».

Breaking News: Minister of State for Cabinet Affairs in the Government of National Unity, Adel Jumaa, survived an assassination attempt in Tripoli on Wednesday. Sources said unknown gunmen opened a hail of bullets on his car leaving him wounded in the leg. He was rushed to… pic.twitter.com/aIJ2UH49hd