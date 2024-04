Λονδίνο: Άνδρας με σπαθί στο σταθμό του Μετρό – Μαχαίρωσε τρεις περαστικούς και δύο αστυνομικούς

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο, καθώς ένας άνδρας εμφανίστηκε με ένα σπαθί σαμουράι σε λονδρέζικη γειτονιά να κυνηγά ανυποψίαστους κατοίκους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δύο αστυνομικοί και τρεις πολίτες έχουν τραυματιστεί.

Ο σταθμός του μετρό Hainault στο Ilford του Λονδίνου έκλεισε προσωρινά από την αστυνομία, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter φαίνεται ο άνδρας να κυκλοφορεί με το σπαθί από σπίτι σε σπίτι και γύρω του να υπάρχουν ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας.

Σε ακόμα ένα βίντεο φαίνεται ένα άτομο πεσμένο στη μέση του δρόμου μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστή.

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ