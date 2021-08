Τεταμένο είναι το κλίμα στο Λονδίνο εξαιτίας των μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση Τζόνσον για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης αντιεμβολιαστές προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε στούντιο του BBC στο δυτικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Σημειώνεται πως στην Αγγλία πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν την αντίθεσή τους με τα σχέδια της κυβέρνησης να επιτρέπει την είσοδο σε νυχτερινά κέντρα και σε χώρους όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, μόνο με το «πράσινο πιστοποιητικό» εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει η The Sun το πρωί διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τα «πράσινα πιστοποιητικά» συγκεντρώθηκαν μπροστά από στούντιο του BBC και σπρώχνοντας τους αστυνομικούς προσπάθησαν να μπουν στο κτήριο.

Το πλήθος άρχισε να φωνάζει «ντροπή σας», ωστόσο – όπως φαίνεται και στο βίντεο – δεν κατάφεραν ποτέ να εισέλθουν στο κτήριο.

Anti-vaccine protesters try to storm BBC studios as they clash with cops during rally pic.twitter.com/lf4QnCvcM3