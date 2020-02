Πανικός επικράτησε στον σιδηροδρομικό σταθμό Euston στο Λονδίνο, καθώς υπήρξε επίθεση με μαχαίρι.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν πάνοπλοι αστυνομικοί, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθεί από τον κόσμο ο σταθμός.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένοπλοι αστυνομικοί υπήρχαν σε πολλά σημεία και άνθρωποι έτρεχαν σε κατάσταση πανικού στις κυλιόμενες σκάλες.

#BREAKING#Euston Station #London Is said to have parts of the station closed due to a stabbing…



We await more info.#UK @WeAreTRR



If you know anything please drop it in the comments box, thank you. pic.twitter.com/Xc373pgdZG