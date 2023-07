Ένα κορίτσι είναι νεκρό από το αυτοκίνητο που έπεσε σε σχολείο στο Γουίμπλεντον του Λονδίνου νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (6.7.2023) το μεσημέρι. Από το τραγικό περιστατικό έχουν τραυματιστεί άλλα 8 άτομα, εκ των οποίων οι 6 είναι ανήλικα κορίτσια.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού μπούκαρε μέσα στο σχολείο Study Prep στο Wimbledon. Από τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται το τζιπ να έχει σπάσει τον φράχτη και να έχει «καρφωθεί» στην είσοδο.

Μάλιστα, στο σημείο φαίνεται ότι γινόταν κάποιο πικνίκ, όπως μαρτυρά το τραπεζομάντηλο που φαίνεται να βρίσκεται κάτω από το μεγάλο αυτοκίνητο. Στον αρχικό απολογισμό γινόταν αναφορά για 9 τραυματίες, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και ότι κάποιοι νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός κοριτσιού. Σημειώνεται ότι το Study Prep είναι ιδιωτικό σχολείο θηλέων για ηλικίες από 4 έως 11 ετών, αναφέρει η βρετανική Metro.

UPDATE: Girl dies following collision in Wimbledon



We can now confirm that sadly a child has died following an incident where a car collided with a building at a school in Wimbledon.https://t.co/cAsGm7yl01