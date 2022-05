Έπειτα από μεγάλη χρονική καθυστέρηση και υπέρβαση του προϋπολογισμού του, το σιδηροδρομικό έργο, μετρό Crossrail παραδίδεται σήμερα στο επιβατικό κοινό του Λονδίνου.

Το νέο μετρό του Λονδίνου προσφέροντας ταχύτερες μετακινήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου και το Μπερκσάιρ στα δυτικά και προς το Έσεξ στα ανατολικά, μέσω μιας σειράς από νεοκατασκευασμένα και μεγαλύτερου μήκους τούνελ που βρίσκονται κάτω από τη βρετανική πρωτεύουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σιδηροδρομικό αυτό δίκτυο που ονομάστηκε τιμώντας τη βασίλισσα Ελισάβετ, αναμένεται ότι θα μεταφέρει 200 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και θα αυξήσει τη δυνατότητα επιβατικής διακίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου στο Λονδίνο κατά 10%, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών στη βρετανική πρωτεύουσα (Transport for London -TfL).

Η κατασκευή του άρχισε πριν από δώδεκα και πλέον χρόνια και ήταν για την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο έργο κατασκευής υποδομών στην Ευρώπη. Το 2010, η κατασκευή του, είχε κοστολογηθεί στα 17,43 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη λειτουργία του να αναμένεται αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2018.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The #Elizabethline, London’s brand new rail service now arriving at Liverpool Street station. All aboard for all destinations to the future.https://t.co/5RE8hoihmL@TfL #Crossrail