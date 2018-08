Λονδίνο: Συναγερμός λόγω ύποπτου αντικειμένου

Το ειδικό ρομπότ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας πραγματοποίησε έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο και διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό.

Ωστόσο, οι αρχές διέταξαν, προληπτικά, εκκένωση του κτιριακού συγκροτήματος Canary Wharf στο Λονδίνο.

Επί τόπου βρέθηκαν ειδικές δυνάμεις, βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου για θέματα τρομοκρατίας.

Officers assaulted while responding to a call for urgent assistance https://t.co/2stSs4EXPA pic.twitter.com/Msm1WIeAdZ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 28, 2018