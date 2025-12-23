Συμβαίνει τώρα:
Λος Άντζελες: Αυτοκτόνησε γνωστός Αυστραλός αθλητικός ρεπόρτερ – Έπεσε στο κενό από ταράτσα κτηρίου

Ο ίδιος ασχολούταν κυρίως με το ρεπορτάζ του τένις, ενώ φαινόταν πολύ χαρούμενος στην δουλειά του παίρνοντας συνεντεύξεις από τους κορυφαίους στο κόσμο, όπως τον Κάρλος Αλκαράθ
ρεπόρτερ
Ο Αυστραλός αθλητικός ρεπόρτερ Ντάνκαν Μακένζι-ΜακΧαργκ

Σοκ και στεναχώρια έχει προκαλέσει στον χώρο του αθλητισμού ο θάνατος του 41χρονου Αυστραλού αθλητικού ρεπόρτερ, Ντάνκαν Μακένζι-ΜακΧαργκ, που βούτηξε στο κενό από κτήριο του Λος Άντζελες.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένεια του αθλητικού ρεπόρτερ, με την τοπική αστυνομία του Λος Άντζελες να κάνει λόγο για αυτοκτονία, όπως αναφέρει η New York Post.

Φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του ανέβασαν φωτογραφίες και άφησαν συγκινητικά σχόλια στα social media, με πολλούς να μοιράζονται τη θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατο του αθλητικού ρεπόρτερ και παρουσιαστή εκπομπών που ασχολούνταν κυρίως με το τένις.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Αυστραλός έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από την ταράτσα κτιρίου και στη συνέχεια χτύπησε σε μια χαμηλότερη στέγη.

Η οικογένεια του παρουσιαστή και ρεπόρτερ έβγαλε ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας (22/12/2025). «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο του Ντάνκαν — ενός πολύ αγαπημένου γιου, ενός αφοσιωμένου πατέρα για τον πολύτιμο γιο του, Χάρισον, και ενός αγαπημένου αδελφού για τα τρία αδέρφια του», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

«Ο θάνατός του προκάλεσε ένα αφάνταστο σοκ, αφήνοντας την οικογένειά μας συντετριμμένη και σε συντριβή. Ο Ντάνκαν ήταν πραγματικά εξαιρετικός — ένας άνθρωπος του οποίου η θετικότητα, η φροντίδα και το χιούμορ άγγιζαν όλους όσους συναντούσε και που βρισκόταν στην καρδιά τόσων πολλών ζωών, φέρνοντας ζεστασιά, γέλιο και χαρά όπου κι αν πήγαινε. Ο Αγαπητός μας Ντάκι», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

Ο Μακένζι-ΜακΧάργκ ήταν ένας παγκοσμίου φήμης δημοσιογράφος που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα δίκτυα, όπως το Fox Sports, το Channel 7, το Network 10 και το Stan Sport.

Δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρος λόγος που να είναι γνωστός για να τον οδήγησε στην αυτοκτονία, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, όπως είχε δηλώσει σε παλιότερες συνεντεύξεις του, «ζούσε ένα όνειρο», κάνοντας τη δουλειά που τόσο αγαπούσε στα γήπεδα του τένις ανά τον κόσμο.

Μάλιστα, σε τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να πανηγυρίζει μαζί με τον Κάρλος Αλκαράθ και την Αρίνα Σαμπαλένκα την κατάκτηση του τουρνουά US Open.

