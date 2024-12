Λουίτζι Μαντζιόνε: Έπαιξαν φωτογραφίες του εκτελεστή του Μανχάταν σε συναυλία και το πλήθος ζητωκραύγαζε

Φωτογραφίες του Λουίτζι Μαντζιόνε έπαιξαν σε συναυλία στη Βοστώνη με το πλήθος να καταχειροκροτεί τον 26χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στην καρδιά του Μανχάταν αλλά έχει αναδειχθεί σε λαϊκό ήρωα και sex symbol.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας Dj έπαιξε το «He Could Be The One» της Miley Cyrus, ενώ πολλές φωτογραφίες του Λουίτζι Μαντζιόνε, από τους λογαριασμούς του στα social media, εμφανίζονταν σε μεγάλη οθόνη.

Ένα βίντεο στο TikTok είχε πάνω από 1,2 εκατομμύρια likes. «Δώστε στον κόσμο αυτό που θέλει», έγραψε ο χρήστης δίπλα στο βίντεο.

Η εταιρεία που διοργάνωσε τη συναυλία λέγεται «Βοp to the top» δεν σχολίασε επισήμως το γεγονός.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε αντιμετωπίζει κατηγορία δολοφονίας δεύτερου βαθμού για τον θάνατο του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στις 4 Δεκεμβρίου 2024, στο Μανχάταν. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το βίντεο της δολοφονίας και οι αρχές ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον -άγνωστο τότε- δράστη, ένα διαδικτυακό κύμα συμπαράστασης ξεκίνησε, πυροδοτούμενο από το μίσος για τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας στις ΗΠΑ.

Όταν ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη, έγινε γνωστό πως ο 26χρονος, γόνος πλουσίων και πτυχιούχος, υπέφερε από σοβαρούς πόνους στην πλάτη και είχε εξαφανιστεί επί μήνες, από φίλους και συγγενείς, μετά από επέμβαση σπονδυλοδεσίας στην οποία υπεβλήθη και πριν την εκτέλεση του CEO, το κύμα αυτό διογκώθηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Ο 26χρονος Μαντζιόνε έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του σεξ στο διαδίκτυο από τότε που συνελήφθη σε ένα McDonald’s στην Altoona της Πενσιλβάνια, στις 9 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, Αμερικανοί έχουν συγκεντρώσει έκτοτε περισσότερα από 100.000 δολάρια για τα νομικά του έξοδα και ο δικηγόρος του δήλωσε ότι έχει λάβει προσφορές από ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τους νομικούς λογαριασμούς του Μαντζιόνε.

Παραμένει φυλακισμένος χωρίς εγγύηση στο κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα Huntingdon στην Πενσιλβάνια, όπου κατηγορείται για αδικήματα οπλοκατοχής και πλαστογραφίας.