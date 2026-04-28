Τζέφρι Επστάιν: Μαρτυρίες φρίκης από το ράντζο στο Νέο Μεξικό – Νεαροί άνδρες ναρκώθηκαν και βιάστηκαν

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν φέρεται να «νάρκωνε και βίαζε πολλούς νεαρούς άνδρες» στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό. Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα εγκλήματα του Επστάιν ήρθαν στο φως μετά την ομιλία της βουλευτή των ΗΠΑ, Μέλανι Στάνσμπερι, στην εκπομπή «60 Minutes Australia».

«Ένας άνδρας ισχυρίζεται στην πραγματικότητα ότι γνώρισε τον Τζέφρι Επστάιν, τον έφεραν στο ράντσο στο Νέο Μεξικό και τον νάρκωσαν. Περιγράφει λεπτομερώς μια σκηνή στην οποία πολλοί νεαροί άνδρες βιάζονται στο ράντσο μπροστά του, αφού τον ναρκώνουν», δήλωσε η Στάνσμπερι. Είναι κορυφαία υποστηρίκτρια των θυμάτων του χρηματιστή.

«Πολλοί νεαροί άνδρες» φέρονται να ναρκώθηκαν και να βιάστηκαν στο «Zorro Ranch» του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ που περιέγραφε λεπτομερώς τι συνέβαινε στο σπίτι τρόμου του παιδόφιλου στο Νέο Μεξικό. «Ο Τζέφρι Επστάιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν κατά συρροή κακοποιητές, ήταν πραγματικά θηρευτές και έτσι ζούσαν τη ζωή τους».

Δεν είναι σαφές πώς η Στάνσμπερι έμαθε τις οδυνηρές λεπτομέρειες της φερόμενης κακοποίησης, αλλά οι ισχυρισμοί της έρχονται καθώς η πολιτεία της βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης έρευνας για το Ζόρο Ράντσο – η πρώτη του είδους της έρευνα από τότε που ο εκατομμυριούχος χρηματοδότης αυτοκτόνησε το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, αφού συνελήφθη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε εν μέρει από ανώνυμους ισχυρισμούς του 2019 ότι ο Επστάιν και η Μάξγουελ στραγγάλισαν γυναίκες μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «άγριου φετιχιστικού σεξ» και τις έθαψαν στο ράντσο – κατηγορίες που επανεμφανίστηκαν με την κυκλοφορία νωρίτερα φέτος της σειράς αρχείων από την έρευνα του FBI για τον ατιμασμένο χρηματοδότη.

«Αυτή η συγκεκριμένη πληροφορία (για άνδρες που βιάστηκαν) ταίριαζε με το μοτίβο άλλων κακοποιήσεων και μεταφορών και εμπορίας γυναικών», δήλωσε η Στάνσμπερι. «Σίγουρα υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες για γυναίκες που βίωσαν πραγματικά σκοτεινές εμπειρίες», είπε. «Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε πραγματικά αφοσιωμένοι στο να φτάσουμε στην ουσία της αλήθειας για το τι συνέβη στο Νέο Μεξικό και σε αυτήν την ιδιοκτησία».

Μία από τις κατήγορους του Επστάιν η Τσόντε Ντέιβις, είχε φωτογραφηθεί να κάνει μασάζ στον ώμο στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. «Πέρασα πολύ χρόνο στο δωμάτιό μου σαν ποντίκι σε παγίδα περιμένοντας ένα χτύπημα στην πόρτα και κάποιον να πει: “Ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα”», είπε στην εκπομπή, πριν εξηγήσει τι σήμαινε αυτό για εκείνη. «Βιασμός, πλήρης, εξαναγκαστικός σεξουαλικός βιασμός», είπε.

Η Ντέιβις αφηγήθηκε επίσης ιστορίες κοριτσιών που ξυπνούσαν στο ράντσο με τους γιατρούς να τις κοιτάζουν με περιέργεια αφού τους είχαν γίνει άγνωστες ιατρικές επεμβάσεις.

«Υπάρχει μια άλλη αφήγηση για ένα μωρό που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και η Γκισλέιν το δέχτηκε», είπε. «Θυμάμαι να ακούω συζητήσεις για τη δημιουργία του τέλειου μωρού από την τέλεια γονιδιακή δεξαμενή».

Παρόμοιοι ισχυρισμοί — ότι ο Επστάιν ήθελε να μετατρέψει το ράντσο σε κάποιο είδος φάρμας μωρών για να χτίσει την διεστραμμένη ιδέα του για μια κυρίαρχη φυλή — εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του το 2019.

«Το ράντσο Ζόρο ήταν ίσως το πιο απόκοσμο απλώς γιγάντιο και ήσυχο μέρος και κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, και μίλια και μίλια από βουνά και χώμα για μίλια», είπε η Ντέιβις.

Αμφισβήτησε αν θα αποκαλυφθεί ποτέ η πλήρης αλήθεια για το τι συνέβη εκεί. «Όποιος κι αν είναι αυτός που καλύπτει τα πάντα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι θα παραμείνει καλυμμένο», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ πλήρης αποκάλυψη όλων».

Η υπόθεση έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι Αρχές του Νέου Μεξικού έχουν ξεκινήσει νέα έρευνα για όσα συνέβησαν στο σκοτεινό ράντσο του Τζέφρι Επστάιν. Ειδική επιτροπή διερεύνησης εξετάζει μαρτυρίες, έγγραφα και νέα στοιχεία, ενώ δεκάδες άτομα φέρονται να έχουν καταθέσει για εμπειρίες κακοποίησης.