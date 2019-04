Λούβρος: Το κρυμμένο “Μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας”!

Η εγκατάσταση του Jeane Rene – αυτό είναι το πραγματικό όνομά του – έγινε προς τιμήν των 30 χρόνων της πυραμίδας στο Λούβρο που κατασκεύασε ο κινεζικής καταγωγής Αμερικανός αρχιτέκτονας I.M. Pei και η οποία εγκαινιάστηκε στις 30 Μαρτίου του 1989.

Μαζί με 400 εθελοντές δημιούργησε μια με συνολικό εμβαδόν 17.000 τετραγωνικά μέτρα οφθαλμαπάτη στην αυλή: κόλλησαν 2.000 χάρτινες λωρίδες γύρω από την πυραμίδα του Λούβρου, με αποτέλεσμα αυτή να μοιάζει ότι ριζώνει σε ένα λατομείο μαρμάρου που χάσκει.

The secret of the great pyramid, Louvre, Paris.Jeane Rene (JR) https://t.co/lx5ZlVLYkL #conteporaryart

